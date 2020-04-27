رداً على نبأ موت كيم.. صحيفة رسمية تنشر "نشاطات الزعيم الميت"

الوقت-تباينت الأنباء والتصريحات بشأن وفاة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بعد غيابه عن حدث سنوي يمثل عطلة وطنية، حيث ظهر في المرة الأخيرة في 11 نيسان/ أبريل الجاري عندما ترأس اجتماعاً للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وأقدمت الصحيفة الرسمية التابعة للحزب الحاكم في كوريا الشمالية "رودونغ سينمون"، بالرد بطريقة ساخرة على الأنباء المنتشرة التي تفيد بوفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وبعنوان "نشاطات الزعيم الميت"، نشرت الصحيفة تفاصيل حياة الزعيم الكوري ليوم الأحد الموافق في 26 نيسان/ أبريل، حيث كشفت أنه قام بجولة ميدانية شكر فيها العمال الذين قاموا بإنهاء مشروع بناء مدينة سامزيون.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الزعيم الكوري يعمل وفقاً لجدول أعمال يومي تنظمه أخته للقاء المسؤولين عن الأقاليم وأصحاب النقابات ومسؤولين عن الحزب الحاكم في الأقاليم.

وكانت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن، أظهرت قطاراً خاصاً يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع، وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن صحة كيم ومكانه.

وفي وقت سابق، زعمت نائبة مدير شبكة التلفزيون الفضائية " HKSTV" والتي مقرها هونغ كونغ، تشينغ فنغ، وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على صفحتها على شبكة "ويبو".