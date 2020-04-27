ايران تطالب اليونيسكو بالسعي لالغاء الحظر الأميركي

الوقت-دعت إيران منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، إلى بذل مساعيها لرفع العقوبات الأميركية الجائرة عن طهران.

وبعث رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة التربية والتعليم الايرانية غلام رضا كريمي، بعث برسالة الى الأمين العام للجنة الوطنية لليونيسكو، أشار فيها إلى تاريخ الحظر الأميركي الظالم ضد إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن كريمي قوله إنه: "في الظروف الراهنة التي تبذل فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية قصارى جهدها لمواجهة فيروس كورنا المستجد الواسع الانتشار، فإن استمرار الحظر والضغوط السياسية من قبل الحكومة الأميركية ضد الشعب الإيراني، قد تسبب بمشاكل عديدة في الأنشطة التعليمية والتربوية والثقافية".

وأضاف: "من المتوقع أن تبذل اليونيسكو قصارى جهدها لرفع هذا الحظر والتمييز اللا إنساني وفقاً لمبادئها".