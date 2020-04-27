"العشرين" تطلق مبادرة جديدة في إطار جهود مكافحة كورونا

الوقت-طرحت مجموعة العشرين اليوم الأحد، مبادرة دوليّة لتسريع الوصول للأدوات الصحيّة اللازمة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وزير الماليّة السعودي والرئيس الحالي لمجموعة العشرين محمد الجدعان، أكد أنّ المجموعة "ما زالت تعمل لسد الفجوة التمويليّة لمكافحة هذه الجائحة والتي تقدر بـ8 مليارات دولار".

الجدعان أشار في بيان دشن مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19"، إلى أنّه "سوف تواصل مجموعة العشرين جهودها في تعزيز إطار التعاون العالمي على جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويليّة القائمة حاليّاً في القطاع الصحي".

وأوضح الجدعان أن المجتمع الدولي "لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحيّة".

يذكر أنّ السعوديّة كانت تعهدت هذا الشهر بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

وجددت السعودية في بيانها، الدعوة لكل الدول والمنظمات غير الحكوميّة والخيريّة والقطاع الخاص لـ"الإسهام في سد الفجوة التمويلية".

الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، دعت مؤخراً إلى تقديم تبرعات إضافية عاجلة لمواجهة كورونا وتطوير اللقاحات اللازمة.

وقالت أمانة المجموعة في بيان لها منذ يومين، إنّ دولاً ومنظمات "تبرعت بمبلغ 1.9 مليار دولار في إطار هدف جمع 8 مليارات دولار الذي حدده المجلس العالمي لرصد التأهب، لكن الأمر يتطلّب المزيد".