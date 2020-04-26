الحوثي تعليقاً على إعلان "الانتقالي": من المعرقل لاتفاق الرياض؟

الوقت-قال عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله، محمد على الحوثي، اليوم الأحد، تعليقاً على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب، في تغريدة على "تويتر": "من المعرقل لاتفاق الرياض؟ لا تذهبوا نحو الأضعف، لوصفه بالتمرد، أو إعلان عاصفة جديدة ضده، قبل المكاشفة إن كنتم تحبون الجنوب كما تدعون؟".

وأضاف الحوثي: "والآن، نفذوا اتفاق الرياض، حتى لا يتأكد ما قلنا عنه (اتفاق انتفاخي)".

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أمس السبت، الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، وإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء في بيان المجلس الانتقالي: "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي".

من جانبها، علقت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، ووصفته بـ"استمرار للتمرد المسلح في آب/ أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض"، معتبرة أنه انقلاب على الشرعية.

وحمل وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي "التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".