وباء كورونا يقتل أكثر من 200 ألف شخص في العالم

الوقت-أودى وباء كورونا بأكثر من 200 ألف شخص في العالم، من بينهم نحو 90 في المئة في أوروبا والولايات المتحدة منذ بدء انتشاره في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وبلغت الحصيلة الإجمالية 200 الف و736 وفاة في العالم من أصل مليونين و864 ألفاً و71 اصابة

وتنقسم الوفيات على الشكل التالي: 122 ألفاً و171 وفاة في أوروبا (مليون و360 الفا و314 إصابة)، القارة الأكثر تضررا.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات 53 ألفا و70، تلتها إيطاليا 26 ألفا و384 وإسبانيا 22 ألفا و902 وفرنسا 22 ألفا و614 والمملكة المتحدة 20 ألفا و319.

في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من أنه لا إثباتات بعد على أن الاشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد باتت لديهم مناعة تحميهم من الإصابة مجدداً.

واعتبرت المنظمة في بيان أن إصدار "شهادة مناعة" من شأنها تشجيع الانتشار المستمر للوباء.