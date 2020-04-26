ابن سلمان ينتزع الشوكة من حلقه.. عبد الله الحامد يُقتل في محبسه

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 3 رمضان 1441

إخترنا لكم

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار الوقت- تعمل الولايات المتحدة الامريكية مجددا على تفعيل دور "داعش" في المنطقة، لاسيما في العراق، بجميع الوسائل الممكنة العسكرية، الاستخباراتية، الاعلامية وغيرها، ويأتي هذا التحرك الأمريكي في محاولة جديدة لاستعادة التواجد الأمريكي في العراق ...

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف بالنظر إلی التوترات السائدة بين أبوظبي والرياض مع المغرب، يعتزم المحور السعودي الإماراتي جرّ هذا البلد إلی مرافقة سياساته الإقليمية، ومعاقبة الرباط لعدم مسايرتها لهذا المحور في بعض الملفات، والإضرار بثقة الشعب في الحكومة بأي طريقة ممكنة، والضغط على الرباط قدر الإمكان، من خلال استغلال الظروف التي تفرضها مواجهة هذا البلد لفيروس کورونا.

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون! الوقت- تحاول الامارات استغلال جميع المناسبات والمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الانسان أو اي مجال آخر للتعبير عن مدى ديمقراطيتها في التعامل مع مواطنيها ورسم صورة براقة للبلاد ما يعزز مكانتها في العالم الغربي ويساعدها في جذب المستثمرين في ...

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟ قضية إدلب هي نوع من الضمان والتعزيز للعلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا، وفي الوضع الحالي يعتزم ظريف تعزيز هذا المستوى من العلاقات. وفي هذا الصدد، يمكن النظر إلى زيارة ظريف الأخيرة في خضم تفشي كورونا عالميًا، كرمز لتأکيد الجانبين على الصداقة واستمرار التحالف الاستراتيجي.

ماذا تريد الامارات من المغرب؟ الوقت- خلال الأعوام القليلة الماضية ظهرت خلافات بالجملة بين الامارات والمملكة المغربية حول مجموعة من القضايا العالقة في السياسة الخارجية لكلا البلدين، وعلى الرغم من أن الامارات تملك حجم استثمارات ضخم جدا في المغرب يصل الى 15 مليار ...

أخبار

"الصداقة الكورية" تنفي أنباء وفاة زعيم كوريا الشمالية

"الصداقة الكورية" تنفي أنباء وفاة زعيم كوريا الشمالية

الوقت-أعلن رئيس جمعية الصداقة الكورية، الدبلوماسي أليخاندرو كاو دي بينوس، أن التقارير

"هآرتس": اتفاق نتنياهو – غانتس يدمّر الكنيست والآلاف يتظاهرون الوقت-ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه شارك حوالى 2000 شخص مساء

الحوثي تعليقاً على إعلان "الانتقالي": من المعرقل لاتفاق الرياض؟ الوقت-قال عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله، محمد على الحوثي، اليوم الأحد، تعليقاً على إعلان

"المجلس الانتقالي" يعلن إدارته الذاتية على المحافظات اليمنية الجنوبية الوقت-أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، المدعوم إمارتياً، عن إدارته الذاتية للمحافظات الجنوبية

وباء كورونا يقتل أكثر من 200 ألف شخص في العالم الوقت-أودى وباء كورونا بأكثر من 200 ألف شخص في العالم، من بينهم نحو 90 في المئة في أوروبا

مجلس الأمن الدولي يتجه إلى تبني أول مشروع قرار بشأن فيروس كورونا الوقت-يتّجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل إلى تبنّي أوّل مشروع قرار بشأن أزمة

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني الوقت-تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة مع انخفاض إجمالي ناتجها

الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات.. والتحالف السعودي يخرق إعلان وقف النار الوقت-أفاد مصدر عسكري يمني، بمقتل وجرح أعداد كبيرة في صفوف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال

"فيسبوك" يكشف كيف نُظمت هجمات شركة تجسس إسرائيلية من الأراضي الأميركية الوقت-كشف محامو "فيسبوك"، أن شركة التجسس الإسرائيلية (NSO)، والضليعة بعملية التجسس الأخيرة على أجهزة

غوايدو يصادر أموال الفنزويليين.. 5 آلاف دولار لكل عضو معارض و100 دولار للأطباء الوقت-وافق مشرّعون فنزويليون محسوبون على المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، على تخصيص

"رويترز": الصين أرسلت أطباء إلى بيونغ يانغ لتقديم الاستشارة بشأن صحة كيم الوقت-ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن الصين أرسلت فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية، لتقديم

واشنطن تدرس الحصول على حصص في شركات نفط أميركية لإنقاذ "الطاقة" الوقت-أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، أن الحكومة الأميركية تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة محلية

ليبيا: قوات حفتر تتهم "الوفاق" بقصف المدنيين وتتوعد بالرد الوقت-أعلن الناطق الرسمي باسم قوات المشير خليفة حفتر اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، تعرض مدينة ترهونة

"التحالف" يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. والحوثي: ننتظر أفعالاً لا أقوالاً الوقت-صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي على اليمن العقيد الركن تركي المالكي

أميركا: الوفيات تفوق الـ50 ألف وولايات تتجهز لرفع العزل الوقت-سجلت الولايات المتحدة انخفاضاً في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا هو الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

في اتصال هاتفي.. هنية والنخالة يؤكدان على استمرار نهج المقاومة الوقت-جدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام

الفارس: عرب شرق سوريا يرفضون حمل السلاح إلى جانب الأميركيين الوقت-أكد عضو مجلس الشعب السوري محمد الفارس أن هناك رفض لدى العرب في شرق

إيران تعلن تجاوز مرحلة الخطر بما يخص كورونا الوقت-أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 93 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أن

دياب: هناك تصرف مريب لحاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بتدهور سعر صرف العملة الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، إن مواجهة وباء كورونا استنزفت الكثير من الجهد

ماكرون: ترك جزء من أوروبا يسقط سيؤدي إلى سقوطها كلها الوقت-بحث زعماء دول الاتحاد الأوروبي إعداد خطة مالية لتعافي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

غوايدو يصادر أموال الفنزويليين.. 5 آلاف دولار لكل عضو معارض و100 دولار للأطباء

"فيسبوك" يكشف كيف نُظمت هجمات شركة تجسس إسرائيلية من الأراضي الأميركية

"هآرتس": اتفاق نتنياهو – غانتس يدمّر الكنيست والآلاف يتظاهرون

"الصداقة الكورية" تنفي أنباء وفاة زعيم كوريا الشمالية

كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال

صراع منطقة "قره باغ" في خضم أزمة كورونا؛ الفرص والتهديدات

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف

مجلس الأمن الدولي يتجه إلى تبني أول مشروع قرار بشأن فيروس كورونا

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

الحوثي تعليقاً على إعلان "الانتقالي": من المعرقل لاتفاق الرياض؟

"محمد بن سلمان" يعيش في أوضاع كورونية؛ هل هي بداية النهاية لحياته السياسية ؟

خبير استراتيجي للوقت: ما الغرض الذي يسعى اليه ترامب من تحذيره بمهاجمة القوارب السريعة الإيرانية؟

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني

الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات.. والتحالف السعودي يخرق إعلان وقف النار

"المجلس الانتقالي" يعلن إدارته الذاتية على المحافظات اليمنية الجنوبية

أم هارون؛ محاولة سعودية لمحو الذاكرة التاريخية للمجتمعات العربية

أسعار عقود ‫النفط الأميركي الآجلة لشهر حزيران تنخفض بنسبة 52%

ترامب: سأغلق الهجرة إلى أمريكا مؤقتا لمواجهة كورونا

الوضع الصحي في قطاع غزة؛ حصار وامكانات محدودة

ترامب: قد نوقف شراء النفط من السعودية ونسعى لملء المخزون الاحتياطي

في اتصال هاتفي.. هنية والنخالة يؤكدان على استمرار نهج المقاومة

طهران: سندافع عن حقوقنا في الخليج وسنرد بشكلٍ مناسب

دياب: هناك تصرف مريب لحاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بتدهور سعر صرف العملة

الأوضاع الصعبة للسجناء البحرينيين في أزمة كورونا

لماذا غيرت الولايات المتحدة ترتيب قواتها في غوام؟

الكيان الصهيوني يُقر بالمفاوضات .. و أسرى "شاليط" خط أحمر

ابن سلمان ينتزع الشوكة من حلقه.. عبد الله الحامد يُقتل في محبسه

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

تجدد الإشتباكات في مناطق بضواحي شمال باريس

"حزب الله العراق": الكاظمي طلب لقاءنا لشرح موقفه بشأن اغتيال "قادة النصر"

هل تخطط أمريكا لانقلاب في العراق؟

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

مفاجأة كبيرة للدفاعات السعودية في سماء الرياض.. الصواريخ اليمنية تدكّ عروش "آل سعود" الورقية + فيديو وصور

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

صحيفة روسية: لم يعد بمقدور الحكومة السعودية تحمّل الوضع في اليمن بعد الآن

المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: تحركات أميركا في العراق والمنطقة حرب نفسية

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

حرب ترامب النفطية...التهديدات والفرص

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟

الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق

هبوط حاد لبورصات الإمارات مع تزايد المخاوف من ركود شديد

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ابن سلمان ينتزع الشوكة من حلقه.. عبد الله الحامد يُقتل في محبسه

الأحد 3 رمضان 1441
 
 
 
 
 
ابن سلمان ينتزع الشوكة من حلقه.. عبد الله الحامد يُقتل في محبسه

مواضيع ذات صلة

وضع الدعاة السعوديين في السجون السعودية يسوء والعمري نُقل للتعذيب!

صحيفة أمريكية تنشر تفاصيل التعذيب الوحشي لمعتقل أمريكي في السجون السعودية

شهادات حيّة عن التعذيب في ظلمات السجون السعودية

السجون السعودية تغص بمعتقلي الرأي وحملة القمع متواصلة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعناية؛ يختار ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان ضحاياه، فهو يعلم جيِّدًا من يجب تصفيته وإخراجه من المشهد، ليكون شيخ الحقوقيين أبو بلال عبد الله الحامد آخر ضحاياه، وهو البالغ من العمر سبعون عامًا، غير أنّ سني عمره تلك لم تشفع له أمام ابن سلمان، بل على العكس أخذ يتلذذ برؤيته وهو يُصارع الموت، وبعد أنّ دخل في غيبوبة تامة، ولم يعد ابن سلمان قادرًا على التلذذ بالنظر إلى مصارعته الموت؛ قرر نقله إلى المشفى ليموت هناك.

لا صاحب سمو ولا صاحب دنو

شكّلت كلمات وخطب وأفكار الدكتور عبد الله الحامد أوّل حالة احتجاج رسمي على وجود آل سعود على رأس السلطة في جزيرة العرب، وذلك من خلال دعوته إلى إقامة ملكيّة دستورية، الأمر الذي فسّره آل سعود على أنّه تحدي مباشر لعرشهم ولحكم عائلتهم المُمتد منذ أكثر من تسعين عامًا، فكان من أشهر عباراته التي كان يُرددها دائمًا "لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام"، وكانت هذه العبارة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وجلبت عليه أهوال آل سعود، ليبدأ بعدها مشواره في السجون ولأكثر من ستة اعتقالات مُتتالية.

فمنذ بداية مشواره بالمطالبة بالحوق المسلوبة لشعب الجزيرة العربية عمل الحامد على إنشاء لجنة حقوق الإنسان للمطالبة بالحقوق المدنية؛ من أجل تحويل مملكة آل سعود من ملكية مطلقة إلى دولة دستورية تحمي مواطنيها وتضمن حقوقهم جميعًا بدون النظر إلى لون أو عرق أو نسب أو طبقة اجتماعية.

أكثر من ذلك؛ ففي عام 2009 قد تحدى الحظر المفروض على المجتمع المدني في مملكة الظلام، وقام مع مجموعة من الناشطين بالإعلان عن انطلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية والتي تعرف باسم "حسم"، وبدأ بالحديث جهرًا عن "حجم الاستبداد" في جزيرة العرب، والمحاكمات السرية التي تجرى للمعتقلين في السجون، فضلا عن تلفيق وفبركة التهم للمعتقلين ليقضوا أطول فترة ممكنة في السجون.

كلُّ شيء في مملكة آل سعود مُباح إلّا المُطالبة بالحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي أوقع أبو بلال بمواجهةٍ مُباشرة مع مخابرات آل سعود، وتمتد المضايقات والاستفزازات منذ الإعلان عن تشكيل الجمعية في العام 2009 وحتى العام 2013، حيث أمضى تلك السنوات مُدافعًا عن مشروعه السياسي في محاكم آل سعود، وفي هذا العام حكمت محاكم آل سعود بالسجن أحد عشر عامًا على الحامد، ولم يخرج إلّا جُثةً هامدة.

ماذا يُريد الحامد؟

الدكتور عبد الله الحامد الذي ذاق مرارة سجون آل سعود ستُّ مرات، لم يكن يحلم بأكثر من وطنٍ كالأوطان، وطنٌ يسوده العدل، كما كل الأوطان، لكن حتى هذه المطالب البديهيّة جرّت عليه ويلات وغضبات آل سعود منذ العام 1992 عندما كان أحد المؤسسين الستة لأول جمعيّة خاصة بحقوق الإنسان في مملكة آل سعود، حيث تمّ إيداعه السجن عدّة أشهر، كما تمّ طرده من عمله كأستاذ جامعي.

كُلُّ تلك الأثمان دفعها الحامد وهو يعلم أنّ حكومة آل سعود عازمة على قمعه وتجريمه واستهدافه بأكثر الطرق وحشية، خشية أن يكون خطابه مرغوبا للآخرين، فهم يعلمون أكثر من أيِّ أحد آخر أنّ ما يُنادي به الحامد من المُمكن أنّ يزلزل عرشهم، من خلال محاولاته الدؤوبة الجميع بين الجماعات الأيديولوجية المُتنافرة فيما بينها والرافض بعضها بعضًا، فالإسلاميون علاقتهم مشحونة دائمًا مع الليبراليون على سبيل المثال، كما رفض وبإصرار الفصل الطائفي بين السنة والشيعة الذي يعتمده آل سعود لفرض سيطرتهم على المجتمع، كما أنّه سعى ومنذ تسعينيات القرن المُنصرم إلى إنهاء معاناة سجناء الرأي وطالب بحق حرية التعبير، وهو الأمر الذي لم يُعجب آل سعود البته.

وقبل إصلاحات ابن سلمان المزعومة فيما يخص حرية المرأة؛ عمل الحامد على تأكيد المساواة بين الجنسين، مُعتبرًا المرأة مواطن ذوي أهلية كاملة، مُطالبًا بمجتمع عادل وحكومة شفافة وتمثيل سياسي يشمل كافة أطياف المُجتمع.

وفي النهاية؛ من المؤكد أنّ وفاة الحامد لم تكن طبيعية، إنّما جريمة اغتيال سياسيّة مُنظّمة ومُخططة من قبل سلطات آل سعود، وذلك من خلال الإهمال والإيذاء النفسي والجسدي، وقد برز هذا الأمر بعد أن وصل إلى حالة الغيبوبة ولم يتم نقله إلى المشفى، بل تركه يعاني آلامه في محبسه، وبعد أن تيقّن جلّادوه من أنّه لا أمل بشفائه قاموا بنقله إلى المشفى ليرفعوا العتب عن أنفسهم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عبد الله الحامد سجون السعودية معتقلو الرأي شيخ الحقوقيين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء