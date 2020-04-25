صراع منطقة "قره باغ" في خضم أزمة كورونا؛ الفرص والتهديدات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 3 رمضان 1441

إخترنا لكم

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار الوقت- تعمل الولايات المتحدة الامريكية مجددا على تفعيل دور "داعش" في المنطقة، لاسيما في العراق، بجميع الوسائل الممكنة العسكرية، الاستخباراتية، الاعلامية وغيرها، ويأتي هذا التحرك الأمريكي في محاولة جديدة لاستعادة التواجد الأمريكي في العراق ...

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف بالنظر إلی التوترات السائدة بين أبوظبي والرياض مع المغرب، يعتزم المحور السعودي الإماراتي جرّ هذا البلد إلی مرافقة سياساته الإقليمية، ومعاقبة الرباط لعدم مسايرتها لهذا المحور في بعض الملفات، والإضرار بثقة الشعب في الحكومة بأي طريقة ممكنة، والضغط على الرباط قدر الإمكان، من خلال استغلال الظروف التي تفرضها مواجهة هذا البلد لفيروس کورونا.

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون! الوقت- تحاول الامارات استغلال جميع المناسبات والمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الانسان أو اي مجال آخر للتعبير عن مدى ديمقراطيتها في التعامل مع مواطنيها ورسم صورة براقة للبلاد ما يعزز مكانتها في العالم الغربي ويساعدها في جذب المستثمرين في ...

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟ قضية إدلب هي نوع من الضمان والتعزيز للعلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا، وفي الوضع الحالي يعتزم ظريف تعزيز هذا المستوى من العلاقات. وفي هذا الصدد، يمكن النظر إلى زيارة ظريف الأخيرة في خضم تفشي كورونا عالميًا، كرمز لتأکيد الجانبين على الصداقة واستمرار التحالف الاستراتيجي.

ماذا تريد الامارات من المغرب؟ الوقت- خلال الأعوام القليلة الماضية ظهرت خلافات بالجملة بين الامارات والمملكة المغربية حول مجموعة من القضايا العالقة في السياسة الخارجية لكلا البلدين، وعلى الرغم من أن الامارات تملك حجم استثمارات ضخم جدا في المغرب يصل الى 15 مليار ...

أخبار

"الصداقة الكورية" تنفي أنباء وفاة زعيم كوريا الشمالية

"الصداقة الكورية" تنفي أنباء وفاة زعيم كوريا الشمالية

الوقت-أعلن رئيس جمعية الصداقة الكورية، الدبلوماسي أليخاندرو كاو دي بينوس، أن التقارير

"هآرتس": اتفاق نتنياهو – غانتس يدمّر الكنيست والآلاف يتظاهرون الوقت-ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه شارك حوالى 2000 شخص مساء

الحوثي تعليقاً على إعلان "الانتقالي": من المعرقل لاتفاق الرياض؟ الوقت-قال عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله، محمد على الحوثي، اليوم الأحد، تعليقاً على إعلان

"المجلس الانتقالي" يعلن إدارته الذاتية على المحافظات اليمنية الجنوبية الوقت-أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، المدعوم إمارتياً، عن إدارته الذاتية للمحافظات الجنوبية

وباء كورونا يقتل أكثر من 200 ألف شخص في العالم الوقت-أودى وباء كورونا بأكثر من 200 ألف شخص في العالم، من بينهم نحو 90 في المئة في أوروبا

مجلس الأمن الدولي يتجه إلى تبني أول مشروع قرار بشأن فيروس كورونا الوقت-يتّجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل إلى تبنّي أوّل مشروع قرار بشأن أزمة

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني الوقت-تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة مع انخفاض إجمالي ناتجها

الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات.. والتحالف السعودي يخرق إعلان وقف النار الوقت-أفاد مصدر عسكري يمني، بمقتل وجرح أعداد كبيرة في صفوف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال

"فيسبوك" يكشف كيف نُظمت هجمات شركة تجسس إسرائيلية من الأراضي الأميركية الوقت-كشف محامو "فيسبوك"، أن شركة التجسس الإسرائيلية (NSO)، والضليعة بعملية التجسس الأخيرة على أجهزة

غوايدو يصادر أموال الفنزويليين.. 5 آلاف دولار لكل عضو معارض و100 دولار للأطباء الوقت-وافق مشرّعون فنزويليون محسوبون على المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، على تخصيص

"رويترز": الصين أرسلت أطباء إلى بيونغ يانغ لتقديم الاستشارة بشأن صحة كيم الوقت-ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن الصين أرسلت فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية، لتقديم

واشنطن تدرس الحصول على حصص في شركات نفط أميركية لإنقاذ "الطاقة" الوقت-أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، أن الحكومة الأميركية تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة محلية

ليبيا: قوات حفتر تتهم "الوفاق" بقصف المدنيين وتتوعد بالرد الوقت-أعلن الناطق الرسمي باسم قوات المشير خليفة حفتر اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، تعرض مدينة ترهونة

"التحالف" يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. والحوثي: ننتظر أفعالاً لا أقوالاً الوقت-صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي على اليمن العقيد الركن تركي المالكي

أميركا: الوفيات تفوق الـ50 ألف وولايات تتجهز لرفع العزل الوقت-سجلت الولايات المتحدة انخفاضاً في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا هو الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

في اتصال هاتفي.. هنية والنخالة يؤكدان على استمرار نهج المقاومة الوقت-جدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام

الفارس: عرب شرق سوريا يرفضون حمل السلاح إلى جانب الأميركيين الوقت-أكد عضو مجلس الشعب السوري محمد الفارس أن هناك رفض لدى العرب في شرق

إيران تعلن تجاوز مرحلة الخطر بما يخص كورونا الوقت-أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 93 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أن

دياب: هناك تصرف مريب لحاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بتدهور سعر صرف العملة الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، إن مواجهة وباء كورونا استنزفت الكثير من الجهد

ماكرون: ترك جزء من أوروبا يسقط سيؤدي إلى سقوطها كلها الوقت-بحث زعماء دول الاتحاد الأوروبي إعداد خطة مالية لتعافي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

غوايدو يصادر أموال الفنزويليين.. 5 آلاف دولار لكل عضو معارض و100 دولار للأطباء

"فيسبوك" يكشف كيف نُظمت هجمات شركة تجسس إسرائيلية من الأراضي الأميركية

"هآرتس": اتفاق نتنياهو – غانتس يدمّر الكنيست والآلاف يتظاهرون

"الصداقة الكورية" تنفي أنباء وفاة زعيم كوريا الشمالية

كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال

صراع منطقة "قره باغ" في خضم أزمة كورونا؛ الفرص والتهديدات

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف

مجلس الأمن الدولي يتجه إلى تبني أول مشروع قرار بشأن فيروس كورونا

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

الحوثي تعليقاً على إعلان "الانتقالي": من المعرقل لاتفاق الرياض؟

"محمد بن سلمان" يعيش في أوضاع كورونية؛ هل هي بداية النهاية لحياته السياسية ؟

خبير استراتيجي للوقت: ما الغرض الذي يسعى اليه ترامب من تحذيره بمهاجمة القوارب السريعة الإيرانية؟

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني

الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات.. والتحالف السعودي يخرق إعلان وقف النار

"المجلس الانتقالي" يعلن إدارته الذاتية على المحافظات اليمنية الجنوبية

أم هارون؛ محاولة سعودية لمحو الذاكرة التاريخية للمجتمعات العربية

أسعار عقود ‫النفط الأميركي الآجلة لشهر حزيران تنخفض بنسبة 52%

ترامب: سأغلق الهجرة إلى أمريكا مؤقتا لمواجهة كورونا

الوضع الصحي في قطاع غزة؛ حصار وامكانات محدودة

ترامب: قد نوقف شراء النفط من السعودية ونسعى لملء المخزون الاحتياطي

في اتصال هاتفي.. هنية والنخالة يؤكدان على استمرار نهج المقاومة

طهران: سندافع عن حقوقنا في الخليج وسنرد بشكلٍ مناسب

دياب: هناك تصرف مريب لحاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بتدهور سعر صرف العملة

الأوضاع الصعبة للسجناء البحرينيين في أزمة كورونا

لماذا غيرت الولايات المتحدة ترتيب قواتها في غوام؟

الكيان الصهيوني يُقر بالمفاوضات .. و أسرى "شاليط" خط أحمر

ابن سلمان ينتزع الشوكة من حلقه.. عبد الله الحامد يُقتل في محبسه

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

تجدد الإشتباكات في مناطق بضواحي شمال باريس

"حزب الله العراق": الكاظمي طلب لقاءنا لشرح موقفه بشأن اغتيال "قادة النصر"

هل تخطط أمريكا لانقلاب في العراق؟

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

مفاجأة كبيرة للدفاعات السعودية في سماء الرياض.. الصواريخ اليمنية تدكّ عروش "آل سعود" الورقية + فيديو وصور

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

صحيفة روسية: لم يعد بمقدور الحكومة السعودية تحمّل الوضع في اليمن بعد الآن

المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: تحركات أميركا في العراق والمنطقة حرب نفسية

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

حرب ترامب النفطية...التهديدات والفرص

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟

الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق

هبوط حاد لبورصات الإمارات مع تزايد المخاوف من ركود شديد

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

صراع منطقة "قره باغ" في خضم أزمة كورونا؛ الفرص والتهديدات

الأحد 3 رمضان 1441
 
 
 
 
 
صراع منطقة "قره باغ" في خضم أزمة كورونا؛ الفرص والتهديدات

مواضيع ذات صلة

ايران تعلن عن استعداده للتوسط بين اذربيجان وارمينيا لتسوية النزاع في قره باغ

اردوغان يتعهد بدعم اذربيجان "حتى النهاية" ضد ارمينيا في قره باغ

ارمينيا تحيي الذكري المئوية للإبادة الجماعية يوم الجمعة المقبل

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-لا يزال نزاع منطقة قره باغ او "ناغورنو كاراباخ" بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان يمثل أحد النزاعات الإقليمية والعرقية التي طال أمدها في العالم. ويشكل الوضع الهش وغير السلمي، تهديداً خطيراً للاستقرار في منطقة جنوب القوقاز وما وراءها.
وفي الأشهر الأخيرة، أصبح من شأن التطورات السياسية في هذه البلدان، مثل الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا في 8 ديسمبر 2018 وكذلك في أذربيجان في 9 فبراير 2020 أن تفتح الباب أمام توقف مفاوضات السلام، إضافة إلى الآمال المعقودة في أن تبدأ مجموعة مينسك جولة جديدة من المحادثات (في يوليو 2019)،  لكن على الرغم من ذلك لم يحدث أي تطور فيما يخص المفاوضات الممتدة منذ سنوات حول منطقة قره باغ الجبلية.
بدأ الصراع بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا على منطقة قره باغ أو ناغورنو كاراباخ في عام 1988 وتصاعد إلى صراع عسكري في عام 1992 ونتيجة لذلك، احتلت القوات الأرمينية منطقة قاراباغ في جمهورية أذربيجان وسبع مدن مجاورة. وفي تلك الأثناء، وبسبب الوضع الجيوسياسي الحساس في المنطقة، لعبت الجهات الفاعلة الدولية الهامة ومجلس الأمن الدولي دورًا هاماً في سياق حل هذه الأزمة طويلة المدى وتمخضت هذه الجهود عن تشكيل مجموعة عُرفت باسم مجموعة ميسنك (OSCE) ضمت 11 دولة هي إيطاليا والسويد والجمهورية التشيكية وتركيا وبيلاروسيا وروسيا وجمهورية أذربيجان وأرمينيا في عام 1992 من قبل منظمة الأمن الدولي وجهود الدول الأوروبية.
تتمثل المهمة الرئيسية لمجموعة مينسك في السيطرة على الصراع الأرمني الأذربيجاني وإعداد وثيقة ذات صلة لحل نزاع قاراباغ سلمياً وحل هذا النزاع الإقليمي الواسع النطاق، وهي مهمة لم تتحقق حتى الآن، وأدى هذا الفشل طويل الأمد الى اليأس من التوصل الى تحقيق نتائج ايجابية.
وفي الوقت نفسه، فإن تفشي فيروس كورونا المستجد لم يقلل فقط من النزاعات والمناوشات التي كانت تحدث بين فترة واخرى وانتهاكات وقف إطلاق النار، ولكن الحاجة إلى السيطرة على الفيروس بين البلدين أدت إلى جولة جديدة من المحادثات والاتفاقيات بين الجانبين. وفي المحادثات التي جمعت وزير الخارجية الأذربيجاني المار محمدياريف، ونظيره الأرمني زهراب ماناتساكانيان، والتي جرت على بشكل الكتروني يوم الثلاثاء بمشاركة دبلوماسيين أمريكيين وروس وفرنسيين، شددت مجموعة مينسك على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة قاراباغ المتنازع عليها خاصة في الظروف التي يعاني العالم فيها من أزمة صحية عالمية جراء تفشي فيروس كورونا.
   وأعلن الفريق الدولي المختص بمراقبة وقف إطلاق النار، أنه سيعلق عمليات المراقبة إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد، فضلا عن مخاوفهم الأولية من أن يسعى الجانبان إلى استغلال الفوضى لتحقيق مكاسب عسكرية. وبالتأكيد خلال هذه الفترة، ستتفاقم إمكانية وقوع اشتباكات حدودية صغيرة يمكن أن تعرض للخطر حالة السلام الهشة في المنطقة، حيث قتل جندي أرمني خلال اشتباك بين القوات العسكرية للبلدين في أوائل أبريل / نيسان، واتهم كل طرف الآخر بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وشملت القضايا الأخرى التي ناقشها وزراء الخارجية، تدابير بناء الثقة، بما في ذلك اجراء زيارات لعوائل المعتقلين من كلا الجانبين ومتابعة ارسال الصحفيين الذي اُقرّ العام الماضي.
وبعد اجتماع جمع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو في أبريل 2019 ، اتفق الدبلوماسيان على تحديد الأسس اللازمة للتواصل بين شعوب البلدين، بما في ذلك الاجتماعات المتبادلة بين ممثلي وسائل الإعلام. وأسباب هذا الاتفاق هي محاولة الحد من العداء العميق بين المجتمعين بسبب عقود من الصراع على منطقة قاراباغ. 
ومنذ وقف إطلاق النار في عام 1994، كان التواصل بين شعوب البلدين ضئيلا، وقلّما يزور الاذربيجانيون أرمينيا او العكس. وفي أوائل نوفمبر 2019 ، حدثت أول زيارة من هذا النوع، حيث زار ثلاثة صحفيين من جمهورية أذربيجان المنطقة الواقعة تحت السيطرة الأرمينية في قره باغ، بينما زار صحفيان أرمنيان المنطقة الواقعة تحت سيطرة اذربيجان في قره باغ.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تضائل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان منذ تفشي كورونا، وكذلك المفاوضات التي اُجريت بين وزيري الخارجية ووصولهما الى اتفاق حول تنشيط الطرق الدبلوماسية من جديد، تستمر الصحف بنشر صور عسكرية من الجانبين وهم يخوضون التدريبات العسكرية..
وعلى الرغم من التهديد الخطير فيما يخص نزاع قاراباغ أثناء أزمة تفشي كورونا، واحتمال نشوب صراع بين الطرفين بعد إنسحاب المراقبة الدولية من المنطقة، الا ان جهود البلدين لإدارة الوضع عن طريق زيادة اللقاءات المباشرة دون وساطة مثل إجراء مؤتمرات الكترونية عن طريق الانترنيت، من شأنه أن يكون مبادرة جديدة في مستقبل الدبلوماسية لحل هذا الصراع الدموي المستمر منذ فترة طويلة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قاراباغ ارمينيا اذربيجان مجموعة ميسنك مفاوضات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء