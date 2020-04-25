الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات.. والتحالف السعودي يخرق إعلان وقف النار

الوقت-أفاد مصدر عسكري يمني، بمقتل وجرح أعداد كبيرة في صفوف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال استعادة الجيش واللجان السيطرة مجدداً على معسكر اللبنات والتلال المحيطة به، عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمديرية الحزم شرق اليمن، بعملية هجومية واسعة.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة "سبأ"، إلى أن قوات هادي حاولت استعادة مواقعها "بزحف مكثف تحول إلى كارثة عليها، حيث تصدى المرابطون للزحف وتكبدت خسائر فادحة، فقدت خلاله عدداً كبيراً من قياداتها، واغتنم الجيش واللجان أسلحة متنوعة".

وشنت طائرات التحالف السعودي، فجر اليوم السبت، 6 غارات على منطقة الخنجر بمديرية خَبْ والشَّعْف، الحدودية مع نجران السعودية، لإسناد قوات هادي في التقدم نحو مواقع الجيش واللجان في المنطقة، وشنت قبل ذلك 7 غارات جوية على مديرية مجزر شمالي غرب محافظة مأرب، بالترافق مع استمرار المواجهات بين قوات حكومة صنعاء وقوات الرئيس هادي، في مديريات رغوان، ومدغل، الجِدْعان، وصرواح، بمحافظة مأرب.

كما استهدفت طائرات التحالف السعودي بـ5 غارات، منطقتي بني عوير والمهاذر بمديرية سَحَار غربي مدينة صعدة شمال اليمن، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف على مديرية شدا الحدودية مع جيزان السعودية، أسفرت عن أضرار في ممتلكات ومنازل المواطنين.

وكان التحالف السعودي أعلن مساء الأمس، عن تمديد وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة شهر.

وعلق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، على إعلان التحالف السعودي الأحادي بالقول "ننتظر أفعالاً لا أقوالاً وألا يكون تمديداً للاستهلاك الإعلامي".

وأضاف الحوثي بأن الأسبوعين الماضيين "شهدا عكس المعلن عنه بزيادة في القصف والمعارك العسكرية في جميع المحاور القتالية من قبل العدوان السعودي الأميركي على اليمن".

إلى ذلك، قتل 7 عناصر من قوات الرئيس هادي وجرح عدد آخر، في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في منطقة عَقَبَة ثِرَة، الفاصلة بين مديرية مُكَيْراس جنوبي محافظة البيضاء، ومديرية لَودّر شمالي محافظة أبين جنوب اليمن.

وأكد مصدر عسكري في حكومة صنعاء، تسجيل 68 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي، في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.