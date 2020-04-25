"التحالف" يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. والحوثي: ننتظر أفعالاً لا أقوالاً

الوقت-صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي على اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر.

وقال المالكي "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف السعودي تجدد التأكيد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

بدوره، علق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة له على "تويتر" على الإعلان قائلاً "‏ننتظر أفعالاً لا أقوالاً".

ولفت الحوثي إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا عكس المعلن عنه بزيادة في القصف والمعارك العسكرية في جميع المحاور القتالية من قبل قوى العدوان.

‏ أما عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي قال إنه لا توجد هدنة حالياً حتى تقوم السعودية بتمديدها "وإنما تصعيد وقامت بتمديده".

وفي تغريدة له، أكّد البخيتي أن هدف السعودية من إعلان وقف إطلاق النار "الكاذب" هو "التبرير المسبق لهزيمتها المتوقعة في مأرب".

يذكر أن التحالف السعودي شن قرابة 500 غارة جوية و57 عملية هجومية في اليمن خلال أيام قرار وقف إطلاق النار الأحادي المعلن من جانبه لمدة 14 يوماً انتهت يوم الخميس.