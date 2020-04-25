إيران تعلن تجاوز مرحلة الخطر بما يخص كورونا

الوقت-أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 93 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أن إيران التي ترزح تحت وطأة العقوبات الأميركية المشددة، لم تعد "في مرحلة الخطر".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إنه في المجمل، تُوفي 5574 شخصاً جراء الفيروس، وبلغ عدد الإصابات 88194 حالة، بينهم 1168 إصابة مسجّلة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكد جهانبور أنه "لم تعد أي من المحافظات الإيرانية في مرحلة الخطر في ما يخصّ قدرتها على إدارة الأزمة الصحية"، لافتاً إلى أن "الأوامر باحترام اجراءات الوقاية لا تزال مفروضة والوضع لا يُعتبر طبيعياً على الإطلاق".

ويذكر أن معدل الإصابات بالفيروس بدأ بالانخفاض منذ مطلع الشهر الجاري، في حين صدر بيان عن منظمة الصحة العالميّة أكد، أنّ "استراتيجيات وأولويات إيران للسيطرة على كورونا تتطوّر في الاتجاه الصحيح، وإنها تطبق نهجاً شاملاً ومنسقاً والعمل جاد وخاصة في مجال إدارة الحالات".

وعبّرت المنظمة عن "إعجابها بمشاركة قطاعات أخرى من المجتمع الإيراني في مكافحة كورونا"، مشيرةً إلى أن "القطاع الصحي الإيراني يعمل بجديّة وملتزم بالسيطرة على هذا الوباء وإنقاذ الأرواح".

وأعلنت إيران أولى الإصابات بكورونا المستجدّ على أراضيها في منتصف شباط/فبراير. ومنذ 11 نيسان/أبريل، سمحت السلطات للعديد من المتاجر بإعادة فتح أبوابها بعد أن فرضت عليها الإغلاق منذ منتصف آذار/مارس بهدف منع تفشي الفيروس.