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  الجمعة 1 رمضان 1441

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أخبار

حاجي زادة: الغرب أدرك أن إيران بلغت مستوى جديداً من القوة

الجمعة 1 رمضان 1441
 
 
 
 
 
حاجي زادة: الغرب أدرك أن إيران بلغت مستوى جديداً من القوة

حاجي زادة: الغرب أدرك أن إيران بلغت مستوى جديداً من القوة

الوقت-قال قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة إن الغربيين ولا سيما

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الوقت-قال قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة إن الغربيين ولا سيما الأميركيون منهم غاضبون من نجاح عملية إطلاق قمر "نور" إلى الفضاء.

وأضاف حاجي زاده إن الغرب أدرك أن" إيران بلغت مستوى جديداً من القوة ومن الطبيعي أن يتسبب ذلك في إزعاجهم ولا سيما أن أجهزتهم الاستخبارية لم تكن على علم بالأمر كما أنه جاء في ظل انشغالهم بأزمة كورونا".

وأكد زادة أن "جميع مراحل صناعة القمر وإطلاقه تمت من دون علم أجهزة المخابرات الغربية ولهذا فوجئت".

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أنه "لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية ارتكاب أي حماقة ضد إيران... ما يصرّح به المسؤولون فيها للاستهلاك الداخلي لا أكثر".

وأكد أن بلاده ستعزز قدراتها الدفاعية والعسكرية والفضائية لضمان أمن إيران القومي.

من جهته، أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، أن "قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي لايمنع إطلاق الصواريخ من جانب إيران بالمطلق"، معتبراً أن "المنع يشمل الصواريخ المصممة لحمل رؤوس نووية".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إنه "لا يمكن للعقوبات أو التهديدات أو الإغراءات السياسية أن تبطئ حركة إيران نحو تحقيق مصالحها الوطنية ونيل حقوقها الشرعية".

وأعلنت وكالة إيسنا الإيرانية في 22 نيسان/ أبريل الحالي عن إطلاق قوات حرسالثورة الإيرانية قمر "نور -1" الاصطناعي للأغراض العسكرية.

الوكالة أكّدت نجاح حرس الثورة في وضع القمر الاصطناعي في مدار الأرض على بعد 425 كيلومتراً، لافتةً إلى أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً وتحولاً جديداً في المجال الفضائي لإيران.

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ايران أمريكا حاجي زاده قمر صناعي عسكري الحرس الثوري

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