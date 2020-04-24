ترامب: تربطني علاقة طيبة بكيم

الوقت-قللّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شأن أنباء تواترت هذا الأسبوع عن مرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنه امتنع عن ذكر ما إن كان على اتصال بالمسؤولين هناك.

وقال ترامب في إيجاز صحفي يومي بالبيت الأبيض "أعتقد أن التقرير مغلوط"، مضيفا أنه سمع أن التقرير يستند إلى "وثائق قديمة".

ومضى قائلاً "تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية وتربطني علاقة طيبة بكيم جونج أن وأرجو أن يكون على ما يرام".

وتابع "ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك".

وكان موقع ديلي إن.كيه، الذي يقع مقره في سيول، قد ذكر في ساعة متأخرة يوم الاثنين الماضي أن كيم (حوالي 36 عاما كما يُعتقد) يتعافى بعدما خضع لعملية في القلب في 12 نيسان/ أبريل.

ونشر الموقع النبأ نقلا عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن التقارير غير مؤكدة وإنه لا يعوّل عليها كثيراً.

وعقد ترامب لقاءات غير مسبوقة مع كيم عامي 2018 و2019.