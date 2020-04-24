جثث رمزية أمام برج ترامب.. واتهامات للرئيس بالكذب!

الوقت-نظّم متظاهرون أميركيون تحركات احتجاج امام برج ترامب في نيويورك ، مطلقين هتافات تندد "بكذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما الناس يموتون".

ووضع المتظاهرون الذين عرضوا حياتهم للخطر، من خلال التجمّع رغم إجراءات التباعد، أكياس جثث رمزية امام مدخل البرج، رافعين شعارات تتهم الرئيس الأميركي بالكذب عليهم، في إشارة الى ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا.

وتأتي هذا الاحتجاجات، في وقت أظهرت فيه نتائج الاختبارات الطبية، أن شخصاً واحداً على الأقل من كل 5 أشخاص من سكان نيويورك، أصيب على الأرجح بفيروس كورونا.

وأشار حاكم الولاية أندرو كومو، إلى إخضاع نحو 3 آلاف شخص في الولاية بشكلٍ عشوائي لاختبار الأجسام المضادة، لتأتي النتيجة إيجابية لدى 14% منهم، ما يعني وفق كومو، أن نحو مليونيْن و600 ألف شخص في الولاية، التقطوا الفيروس، وهو رقمٌ أعلى بكثر من رقم الإصابات المكتشف والمعلن حتى الآن أي 263,460 مصاب.

ورغم هذا الارتفاع في توقعات الإصابات، يقول مسؤولون في الولايات إن إمكانيات إجراء الفحوص لا تزال تعاني من مشكلات، مع نقص أدوات مثل تلك التي تستخدم في سحب العينات، وعدم وجود عدد كاف من العاملين لتتبع المخالطين للمصابين.

وناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفاً الليلة الماضية، بعد تسجيل قرابة 3200 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".