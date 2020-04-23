الصين تعلن أنها ستقدم 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية

الوقت-أعلنت الصين اليوم الخميس، تقديم مساعدة لمنظمة الصحة العالمية، مشيرةً إلى أنها ستدفع لها 30 مليون دولار إضافية، لمساندتها في الحد من انتشار وباء "كوفيد-19"، وذلك بعد تعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية للمنظمة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحفي، أن هذا المبلغ "سيستخدم في الوقاية من وباء كوفيد-19 ومراقبته ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية".

وأكدت الخارجية الصينية أن الصين دفعت من قبل 20 مليون دولار لهذه المؤسسة، في إشارة إلى هبة قدمت في آذار/مارس الماضي.

وقال غينغ شوانغ إن "دعم منظمة الصحة العالمية الذي يأتي في لحظة حرجة من الكفاح العالمي ضد الوباء هو الدفاع عن مثل ومبادئ التعددية والدفاع عن مكانة الأمم المتحدة وسلطتها".

واعتبرت الخارجية الصينية أن قرار تعليق المساهمة المالية الأميركية "سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء"، داعيةً الولايات المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها وإلتزاماتها بجدية".

وعلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دفع مساهمتها المالية في منظّمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، بعد أن اتهمتها "بمحاباة" الصين.

وفي الوقت الذي تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في العالم بسبب الوباء، أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة تنديد واسعة في العالم.

واعتبر منتقدو ترامب في الداخل الأميركي أن تعليق المساهمة الأميركية يعد نصراً رمزياً للحكومة الصينية، التي "قد توسع نفوذها داخل منظمة الصحة العالمية".

ويسعى ترامب، بحسب منتقديه الأميركيين، من خلال تحامله على الصين بشكل أساسي، للتغطية على موقفه عندما قلل من حجم الوباء في البداية وأشاد باستجابة الصين مع الأزمة لديها.