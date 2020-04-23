عباس:لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضمّت "إسرائيل" أي جزء من أراضينا

الوقت-قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا أعلنت "إسرائيل" ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "سيعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع أميركا وإسرائيل لاغية تماماً".

وشدد عباس أنه سيتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية، لافتاً إلى أن الأزمة الراهنة، "لم تلهنا لحظة عن قضيتنا الأساس"، بحسب تعبيره.

ووجّه رسالته للأسرى قائلاً "أقولُ لأسرانا الأبطال ولعائلاتهم وعائلات شهدائنا الأكرمين الحرية قدرنا وموعدنا".

وثمّن عباس إستجابة الشعب للإجراءات التي اتخذتها القيادة لمواجهة مخاطر وباء كورونا، مؤكداً أنهم سيواصلون العمل بكل طاقة من أجل راحة وصحة الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، شكر عباس الدول الشقيقة، والصديقة التي قدمت لنا المساعدات لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد عباس على ضرورة الاستمرار في الإجراءات والسياسات خلال شهر رمضان لاحتواء كورونا، مضيفاً أنه اعطى توجيهاته إلى الحكومة للتخفيف عن المواطنين، بما لا يمس صحتهم وسلامتهم.

وتابع عباس، "سنواصل العمل بشكل استثنائي على الصعيد السياسي، والقانوني لمواجهة كل المؤامرات".