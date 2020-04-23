إعلام إسرائيلي: إطلاق القمر الصناعي الإيراني رسالة تحدي لواشنطن

الوقت-أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق القمر الصناعي الإيراني يشكّل رسالة تحدي أخرى مقابل الولايات المتحدة، التي ترى في برنامج الفضاء الإيراني جزءاً من برنامج الصواريخ الباليستية الذي يتضمن محاولة لفحص قدرات الصواريخ التي تطورها طهران.

واعتبرت الوسائل أن الأمر يتعلق بتصعيد إضافي في التوتر بين واشنطن وطهران، قائلةً أنه أتى"بعد أن قامت في الأسبوع الماضي زوارق إيرانية بمناورة إستفزازية أمام سفن تابعة للأسطول الأميركي في الخليج".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة إيسنا الإيرانية عن إطلاق قوات حرس الثورة الإيرانية قمر "نور -1" الاصطناعي للأغراض العسكرية.

الوكالة أكّدت نجاح حرس الثورة في وضع القمر الاصطناعي في مدار الأرض على بعد 425 كيلومتراً، لافتةً إلى أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً وتحولاً جديداً في المجال الفضائي لإيران.

وكان قائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي قال إن مع إطلاق القمر الصناعي "نور- 1" أصبح الحرس فضائياً اليوم، وهذا يعني توسيع المعلومات الاستراتيجية لقوات الدفاع التابعة لحرس الثورة، على حد تعبيره.