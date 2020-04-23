بومبيو: يجب محاسبة إيران لإطلاقها قمراً اصطناعياً عسكرياً

الوقت-اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق قمر إصطناعي عسكري"، واعداً بأنه " سيكون لهذه الخطوة تداعيات"، على حدّ تعبيره، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي له في واشنطن اليوم الأربعاء،"أعتقد أنه يجب محاسبة إيران على ما قامت به"، مشيراً إلى أن "إيران لديها منظمة عسكرية تسعى لإطلاق قمر صناعي هي الحرس الثوري".

تهديد بومبيو يأتي بعد إعلان وكالة إيسنا الإيرانية اليوم الأربعاء أن إيران نجحت بإطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء الخارجي.

وأكدت الوكالة أن "حرس الثورة" نجح في وضع القمر الاصطناعي في مدار الأرض على بعد 425 كيلومتراً، لافتةً إلى أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً وتحولاً جديداً في المجال الفضائي لإيران.

وفي سياق آخر، تناول وزير الخارجية الأميركي قضية الضفة الغربية وأكد أن "قرار ضمّها يعود اتخاذه إلى إسرائيل"، وفق بومبيو.

وقال بومبيو إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية قرار يعود إلى "إسرائيل" وإن "الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن".