إيران تعلن نجاح إطلاق أول قمر صناعي للأغراض العسكرية

الوقت-أعلنت وكالة إيسنا الإيرانية, يوم أمس، عن إطلاق قوات حرس الثورة الإيرانية قمر "نور -1" الاصطناعي للأغراض العسكرية.

الوكالة أكّدت نجاح حرس الثورة في وضع القمر الاصطناعي في مدار الأرض على بعد 425 كيلومتراً، لافتةً إلى أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً وتحولاً جديداً في المجال الفضائي لإيران.

وبحسب الوكالة فإن القمر الصناعي أطلق صباح اليوم بواسطة حامل الأقمار "قاصد" ذي المرحلتين من صحراء إيران المركزية. وبإشراف قيادات من الصف الأول في حرس الثورة الإيراني.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره المحدد حول الأرض.

وقال المتحدث باسم شؤون الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسیني إنه "لم تنجح عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار المطلوب".

وأكد أن "عملية الإطلاق كانت ناجحة، لكن الحامل لم يصل إلى السرعة المطلوبة لإيصال القمر إلى مداره، وسنجري تعديلات لإطلاق قمر صناعي جديد".