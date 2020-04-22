موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 28 شعبان 1441

إخترنا لكم

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟ قضية إدلب هي نوع من الضمان والتعزيز للعلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا، وفي الوضع الحالي يعتزم ظريف تعزيز هذا المستوى من العلاقات. وفي هذا الصدد، يمكن النظر إلى زيارة ظريف الأخيرة في خضم تفشي كورونا عالميًا، كرمز لتأکيد الجانبين على الصداقة واستمرار التحالف الاستراتيجي.

ماذا تريد الامارات من المغرب؟ الوقت- خلال الأعوام القليلة الماضية ظهرت خلافات بالجملة بين الامارات والمملكة المغربية حول مجموعة من القضايا العالقة في السياسة الخارجية لكلا البلدين، وعلى الرغم من أن الامارات تملك حجم استثمارات ضخم جدا في المغرب يصل الى 15 مليار ...

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد الوقت - منذ سقوط النظام البعثي حتی الآن، لم تكن عملية انتخاب رئيس الحکومة في العراق معقدةً ومتأزمةً إلی هذه الدرجة من الناحية السياسية، بحيث يخفق البرلمان في انتخاب رئيس للوزراء. فبعد استقالة عادل عبد المهدي من منصب رئيس الوزراء في نوفمبر 2019، لم تسفر الجهود العديدة للأحزاب السياسية لتحديد خلفه عن أي نتائج تذکر.

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا" الوقت- السجون الاسرائيلية بطبيعتها تحمل أبعاداً انتقامية وعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني الذي أُعتقل منه أكثر من مليون شخص منذ العام 1967، فكيف هو الحال خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا" الذي جاء بمثابة انتقام مجاني للصهاينة لتضييق الخناق ...

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا! بالنظر إلی الصراع العالمي مع فيروس کورونا والظروف غير المواتية للشعب الفلسطيني، الذي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يواجهها بسبب الحصار الطويل، بات يعاني من مشاكل معيشية حادة أيضاً، يبدو أن الکيان الإسرائيلي رأى أن الظروف مناسبة لزيادة الضغط على الفلسطينيين، والسعي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بفيروس کورونا!

أخبار

"معاريف": بأمرٍ من بينيت.. الاحتلال الإسرائيلي يوقف فحوصات كورونا لسكان غزة

"معاريف": بأمرٍ من بينيت.. الاحتلال الإسرائيلي يوقف فحوصات كورونا لسكان غزة

الوقت-أمر وزير الأمن نفتالي بينيت بوقف إجراء فحوصات لمصابين محتملين بفيروس كورونا

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة الوقت-أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار

"كورونا" يصل إلى ماراثون برلين الوقت-لن يقام ماراثون برلين في موعده في أيلول/ سبتمبر المقبل بعدما حظرت ألمانيا التجمعات

أسعار عقود ‫النفط الأميركي الآجلة لشهر حزيران تنخفض بنسبة 52% الوقت-هوت أسعار عقود ‫النفط الأميركي الآجلة لشهر حزيران

برغم الحرب والحصار.. اليمن يصنّع أجهزة تنفس اصطناعيّة الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة على

نيويورك تسجل 481 وفاة جديدة بكورونا وحاكم الولاية يعد بـ"قول الحقيقة" لترامب الوقت-أفاد حاكم نيويورك الأمريكية، أندرو كوومو، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 481 وفاة جديدة ناجمة عن

تجدد الإشتباكات في مناطق بضواحي شمال باريس الوقت-تجددت الاضطرابات ليل الإثنين في مناطق بضواحي باريس لليوم الثالث على التوالي

وزير في حكومة هادي: على المجلس الانتقالي الالتزام باتفاق الرياض الوقت-قال وزير الخارجية في حكومة عبد ربه منصور هادي المنتهية ولايتها، محمد الحضرمي

سلطات الاحتلال تصادق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي الوقت-صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

ترامب: سأغلق الهجرة إلى أمريكا مؤقتا لمواجهة كورونا الوقت-كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتا

تضارب الأنباء حول صحة كيم جونغ أون بعد خضوعه لعملية جراحية الوقت-قالت سيئول، اليوم الثلاثاء، إن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ليست خطيرة،

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر الوقت-تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لصواريخ

ترامب: قد نوقف شراء النفط من السعودية ونسعى لملء المخزون الاحتياطي الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع أمراً تنفيذياً

وزير الخارجية الأميركية: ارتداد السياسة الأميركية ضد الصين الوقت-أقر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بأن سياسة الإدارة لتحميل الصين مسؤولية عالمية

لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

تراجع سعر برميل النفط الأميركي إلى أقل من دولار! الوقت-تراجع سعر برميل النفط الأميركي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ 22 عاماً ليصبح اقل من دولار

الخارجية اليمنية: استئناف بيع الأسلحة لـ"التحالف" يظهر زيف الدعوات للسلام الوقت-أدانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، استئناف بعض الدول بيع وتصدير الأسلحة

روحاني لأمير الكويت: تعزيز الأمن الإقليمي أولوية وعلى البعض مراجعة أخطائهم الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، خلال

آلاف اليمينيين يتظاهرون ضد أوامر ملازمة المنزل في ولاية واشنطن الوقت-تجمع أكثر من 2000 شخص في مبنى الكابيتول في مدينة أولامبيا عاصمة

موسوي: إيران ترفض وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج الوقت-أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، رفض بلاده

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تجدد الإشتباكات في مناطق بضواحي شمال باريس

أهداف زيارة الوفد الكردي إلى بغداد عشية تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي

المُظاهرات تضرب إسرائيل من جديد.. ومستقبل نتنياهو على كف عفريت

لماذا غيرت الولايات المتحدة ترتيب قواتها في غوام؟

اتهموا عائلته بالخيانة ليسقطوه.. جمال ريّان على قائمة الاغتيالات السياسية

أسعار عقود ‫النفط الأميركي الآجلة لشهر حزيران تنخفض بنسبة 52%

"كورونا" يصل إلى ماراثون برلين

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة

نيويورك تسجل 481 وفاة جديدة بكورونا وحاكم الولاية يعد بـ"قول الحقيقة" لترامب

"معاريف": بأمرٍ من بينيت.. الاحتلال الإسرائيلي يوقف فحوصات كورونا لسكان غزة

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

إذلال "آل سعود" على التربة اليمنية؛ كسر زحوفات لتحالف العدوان في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وحجة + صور

برغم الحرب والحصار.. اليمن يصنّع أجهزة تنفس اصطناعيّة

وزير في حكومة هادي: على المجلس الانتقالي الالتزام باتفاق الرياض

سلطات الاحتلال تصادق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 33 ألفاً

الكاظمي: سيكون لنا حوار جادّ مع أمريكا بشأن طبيعة وجودهم في العراق

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات في كيان الاحتلال

الأمينُ العام للأمم المتحدة ينتقد قرار ترامب قطع مساعدات أمريكا لـ"الصحة العالمية"

البحرية الأمريكية تدّعي أن قوارب إيرانية اقتربت من سفنها الحربية

إحياء عيد الفصح بدون طقوس بسبب كورونا

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

القوات المسلحة اليمنية تكسر ثلاثة زحوف للعدوان باتجاه مأرب والبيضاء

مؤامرة الرياض الجديدة لإدخال فيروس "كورونا" لليمن المحاصر

موسوي: إيران ترفض وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج

آخر تطورات الميدانية في ليبيا.. أنقرة توجّه ضربة موجعة للتحالف السعودي الإماراتي المصري

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

المقاومة تدقّ الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

السلطات البحرينية والإنسانية المزيفة

اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا"

ثلاثة أسباب تفضح مؤامرة المساعدات الأمريكية.. لماذا رفضت طهران تلك المساعدات لمواجهة كورونا؟

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

مجلة "ناشيونال إنترست": القدرات الإيرانية تفضح خرافة تفوّق الطائرات المسّيرة الأمريكية والإسرائيلية

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

صحيفة روسية: لم يعد بمقدور الحكومة السعودية تحمّل الوضع في اليمن بعد الآن

التطبيع في زمن الكورونا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"معاريف": بأمرٍ من بينيت.. الاحتلال الإسرائيلي يوقف فحوصات كورونا لسكان غزة

الأربعاء 28 شعبان 1441
 
 
 
 
 
"معاريف": بأمرٍ من بينيت.. الاحتلال الإسرائيلي يوقف فحوصات كورونا لسكان غزة

"معاريف": بأمرٍ من بينيت.. الاحتلال الإسرائيلي يوقف فحوصات كورونا لسكان غزة

الوقت-أمر وزير الأمن نفتالي بينيت بوقف إجراء فحوصات لمصابين محتملين بفيروس كورونا

مواضيع ذات صلة

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

"كورونا" يكشف طبيعة العلاقة بين "أمريكا" و"الکیان الاسرائيلي"

الاحتلال الاسرائيلي واستغلال "كورونا".. تهويد ومصالح سياسية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أمر وزير الأمن نفتالي بينيت بوقف إجراء فحوصات لمصابين محتملين بفيروس كورونا في قطاع  غزة في مختبرٍ عسكري في "تسريفين" فوراً، وذلك بعد إجراء 100 فحص خلال يومين.

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إن قرار بينيت جاء عقب تقرير لها في 16 نيسان/أبريل حول الموضوع نفسه.

ووفق "معاريف"، فإن الأمر صدر بعدما تبين أن مبادرة الجيش الإسرائيلي لإجراء حوالى 50 فحصاً في اليوم، لم تُقر كما يجب من المستوى السياسي، وكذلك لم يطلّع بينيت على الخطوة بسبب مشاكل تنسيق داخل الجيش.

مصادر سياسية للصحيفة الإسرائيلية تعتقد أن مشكلة التنسيق نبعت من خللٍ إداري، وعدم فهم يتصل بواجب الحصول على موافقة سياسية لهذه الخطوة، ولم يكن عملاً مقصوداً لإرساء حقائق على الأرض، من دون المرور بسلسلة القرارات المطلوبة.

وعلمت "معاريف" أنه وقبل إجراء الجيش الإسرائيلي للفحوصات، وزارة الصحة الإسرائيلية أجرت عشرات من الفحوصات لسكان غزة، لكن، ووفق الصحيفة، فإن الجيش اعتقد أن بإمكانه إجراء الفحوصات بصورة منتظمة، ولذلك بدأ بنقل الفحوصات إلى المختبر العسكري، القادر على إجراء حوالى 500 فحص في اليوم.

وأكدت "معاريف" أنه "الآن، بعد أمر بينيت، ليس هناك أي جهة في "إسرائيل" تتعاطى هذا الأمر".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع على التفاصيل قوله: "أجد صعوبة في فهم لماذا جاشت لدى الجيش الإسرائيلي الرغبة في نقل الفحوصات إليه"، معتبراً أن "هذا الأمر تسبب بفوضى وإرباك لا لزوم له، في "إسرائيل" وفي غزة، وكان من الأصح إجراء هذه الفحوصات في الجهاز الصحي في "إسرائيل"، كجهة مدنية وليس عسكرية".

وأضاف "الآن كل هذه الخطوة، المهمة أيضاً للمصالح الإسرائيلية، عالقة على جانبي الحدود – في الجانب الإسرائيلي وفي جانب حماس".

مصدر أمني آخر قال لـ"معاريف" إنه "وقف الفحوصات في إسرائيل خطأ. لدينا مصلحة جلية في عدم انتشار الوباء في القطاع".

من جهتها، أفادت القناة "السابعة" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ 12 موقعاً متنقلاً على طول الحدود بين الأراضي المحتلة وغزة، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت القناة أن القواعد العسكرية المتنقلة عبارة عن خيام متنقلة بطول الحدود مع قطاع غزة، مع غرف طعام بمساحات مناسبة، وأقنعة وملابس واقية من فيروس كورونا، في ظل استمرار وجود الجنود لما يزيد عن 50 يوماً متتالية في تلك القواعد العسكرية.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن لسان المقدم أورين بورتال، ضابط اللوجستيات، أن هذه المواقع العسكرية المتنقلة، تأتي استجابة لتداعيات فيروس كورونا.

وتسجل وزارة الصحة الإسرائيلية 13,942 مصاباً بفيروس كورونا من الإسرائيليين، بالإضافة إلى تسجيل 184 حالة وفاة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

كورونا فلسطين غزة الكيان الاسرائيلي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء