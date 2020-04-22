"كورونا" يصل إلى ماراثون برلين

الوقت-لن يقام ماراثون برلين في موعده في أيلول/ سبتمبر المقبل بعدما حظرت ألمانيا التجمعات العامة التي تضمّ أكثر من خمسة آلاف شخص حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر بسبب فيروس "كورونا"، بحسب ما أفاد المنظّمون.

ولم يحدّد المنظّمون ما إذا كان الماراثون، الذي شهد تسجيل آخر سبعة أرقام قياسية عالمية في فئة الرجال، سيتأجّل أو يلغى بالكامل.

وقال المنظمون في بيان: ”علمنا من مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ في برلين يوم 21 أبريل (نيسان) أنه وفقاً لسياسة الاحتواء المحلية فإن كل الفعاليات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص لن يُسمح بها حتى 24 أكتوبر“.

وأضاف: ”هذا ينطبق على العديد من فعالياتنا لكن على الأخص ماراثون برلين الذي لا يمكن إقامته في موعده في 26 و27 سبتمبر“.

وتأجّل ماراثون لندن، الذي كان من المقرّر إقامته يوم الأحد الماضي، إلى الرابع من تشرين الأول المقبل بسبب الفيروس.