أسعار عقود ‫النفط الأميركي الآجلة لشهر حزيران تنخفض بنسبة 52%

الوقت-هوت أسعار عقود ‫النفط الأميركي الآجلة لشهر حزيران/ يونيو بنسبة 52% لتتداول عند مستوى 9.74 دولارات للبرميل.

وحقق الخام الأميركي أكبر كمية تداول لعقود آجلة في التاريخ بأكثر من مليوني عقد، كذلك هوت عقود برنت أكثر من 30% إلى 17.5 دولاراً للبرميل في أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، كما تراجعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بنسبة 25%.

الكرملين أعلن يوم أمس أنّه من الممكن إجراء اتصالات بين كبار المنتجين في العالم لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج إذا اقتضت الضرورة بعدما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر يومي عبر الهاتف مع الصحفيين إن "جميع الآليات موجودة لمتابعة مواقفنا مع الشركاء في هذا الاتفاق بين منتجي أوبك+"، مضيفاً أنه يمكن تنظيم اتصالات إذا اقتضت الحاجة.

في المقابل، قال مصدر في أوبك إن عدداً من وزراء المنظمة ناقشوا أثناء مؤتمر عبر الهاتف تنفيذ اتفاق تخفيضات النفط على الفور بدلاً من أن تبدأ في أول الشهر المقبل.