نيويورك تسجل 481 وفاة جديدة بكورونا وحاكم الولاية يعد بـ"قول الحقيقة" لترامب

الوقت-أفاد حاكم نيويورك الأمريكية، أندرو كوومو، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 481 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية، بينما شهد هذا المعدل استقرارا نسبيا في الأيام الماضية.

وذكر كوومو، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بافالو، أن العدد العام للوفيات المسجلة جراء المرض ارتفع في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 481 حالة ووصل إلى مستوى 14648 بعد أن كان عند مستوى 14167 أمس الاثنين.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي في ارتفاع الوفيات اليومي في نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، بعد تسجيل تراجع ملموس حسب الإحصائيات السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، والسبت 540 حالة، والأحد 507 حالات، والاثنين 478 حالة.

وشدد كوومو مع ذلك على أن معدل المصابين الجدد الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات لا يزال مسطحا، بينما أكد ضرورة خفض المنحنى الوبائي بالكامل.

كما تعهد بالعمل على إيجاد موارد ضرورية لكل المحتاجين في نيويورك، قائلا: "إننا ولاية واحدة، عائلة واحدة، مجتمع واحد".

كما تطرق كوومو إلى محادثاته المترقبة اليوم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، متعهدا بـ"قول الحقيقة" له خلال اللقاء، وأضاف أنه ينوي بحث مسألة إعادة فتح الاقتصاد والمؤسسات العامة في الولاية.