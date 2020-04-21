وزير في حكومة هادي: على المجلس الانتقالي الالتزام باتفاق الرياض

الوقت-قال وزير الخارجية في حكومة عبد ربه منصور هادي المنتهية ولايتها، محمد الحضرمي، إن على "المجلس الانتقالي معرفة أن الانفصام بين الأقوال والأفعال لن يجدي نفعاً ولن يصبّ إلا في مصلحة الحوثيين"، داعياً "المجلس الانتقالي إلى تحكيم العقل ونبذ التعنت والمضي في تنفيذ ما وافقوا ووقعوا عليه دون تلكؤ أو تردد".

وأضاف الحضرمي خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، أن "تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، أصبح الآن من الضرورات أكثر من السابق".

وأعلن وزير الخارجية في حكومة هادي، أن الحكومة "لا تزال حريصة على السلام ولكن السلام الدائم، والمرتكز على المرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية"، مشيراً إلى "ترحيب الحكومة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتعاملها بكل إيجابية مع مبادرات المبعوث الأممي على هذا الأساس".

وأوضح الحضرمي أن بلاده "تواجه تحدياً كبيراً لمواجهة هذا الوباء"، وأنه يتطلع للاستفادة من الخبرات والدعم الألماني في هذا الشأن.