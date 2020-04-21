ترامب: قد نوقف شراء النفط من السعودية ونسعى لملء المخزون الاحتياطي

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة "مؤقتاً".

وقال إن ذلك "لحماية وظائف الأميركيين"، في ظل ما وصفه بالـ"عدو غير المرئي".

ترامب أشار إلى أن بلاده تريد "إعادة فتح الاقتصاد على نحو مسؤول"، لافتاً إلى أن البلاد تشهد "تراجعاً ملحوظاً" في أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من الولايات.

وحول انخفاض أسعار النفط على نحو غير مسبوق، قال إن بلاده "قد تدرس إمكانية وقف شراء النفط من السعودية"، موضحاً أن واشنطن تسعى "لاستثمار تراجع أسعار النفط بهدف ملء المخزون الاحتياطي"، وتتطلع إلى وضع 75 مليون برميل في الاحتياطي النفطي وملئه "بأسعار ممتازة".

ويذكر أن سعر خام النفط الأميركي سجل مساء أمس أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، بعدما تراجع أكثر من 147% إلى -8.60 دولار للبرميل لأول مرة في التاريخ، ولا زالت المخاوف بشأن تراجع الطلب على النفط بسبب جائحة فيروس كورونا تخيم على معنويات المتعاملين في سوق العقود الآجلة.