لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

الوقت-أعلن خبراء من جامعة "برن" في سويسرا أن الأبحاث التي تقوم بها الجامعة بالشراكة مع جامعة "زوريخ" وعدد من شركات الأدوية السويسرية توصلت إلى لقاح لمواجهة وباء كورونا.

وأكدوا أن "التجارب بدأت فعلاً على المرضى وأن إنتاج اللقاح سيبدأ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وقال البروفسور مارتن باخمان، رئيس قسم علم المناعة في المستشفى الجامعي في "برن"، ايل شبيتالي، في حوار مع صحافيي الأمم المتحدة في جنيف إنه "تبعاً لخطة العمل فإن الشركات السويسرية ستنتج في المرحلة الأولى ما بين 10 إلى 20 مليون لقاح".

وأوضح أن "الدفعة الأولى من هذه اللقاحات سينحصر استخدامها بالمواطنين السويسريين فقط، أما التوزيع على المستوى الدولي فمن المقرر أن يبدأ بعد عام تقريباً أي في أيار/ مايو العام المقبل".

وأشار باخمان إلى أن هذه الأبحاث تجري بتنسيق وثيق مع عدد من الدول لا سيما مع الصين، بالإضافة إلى مراكز أبحاث أجنبية ومنظمة الصحة العالمية.

وتسجل السلطات الصحية في سويسرا 27,944 إصابة بالفيروس، و1,406 حالات وفاة حتى ظهر اليوم الإثنين.