موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 26 شعبان 1441

إخترنا لكم

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد الوقت - منذ سقوط النظام البعثي حتی الآن، لم تكن عملية انتخاب رئيس الحکومة في العراق معقدةً ومتأزمةً إلی هذه الدرجة من الناحية السياسية، بحيث يخفق البرلمان في انتخاب رئيس للوزراء. فبعد استقالة عادل عبد المهدي من منصب رئيس الوزراء في نوفمبر 2019، لم تسفر الجهود العديدة للأحزاب السياسية لتحديد خلفه عن أي نتائج تذکر.

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا" الوقت- السجون الاسرائيلية بطبيعتها تحمل أبعاداً انتقامية وعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني الذي أُعتقل منه أكثر من مليون شخص منذ العام 1967، فكيف هو الحال خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا" الذي جاء بمثابة انتقام مجاني للصهاينة لتضييق الخناق ...

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا! بالنظر إلی الصراع العالمي مع فيروس کورونا والظروف غير المواتية للشعب الفلسطيني، الذي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يواجهها بسبب الحصار الطويل، بات يعاني من مشاكل معيشية حادة أيضاً، يبدو أن الکيان الإسرائيلي رأى أن الظروف مناسبة لزيادة الضغط على الفلسطينيين، والسعي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بفيروس کورونا!

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم الوقت- عمق الفاجعة في البحرين لاينحصر بالمخاوف التي يعانيها الشعب البحريني على خليفة انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة الخليجية والعالم، وانما بسياسة آل خليفة القائمة على التمييز الطائفي والمذهبي منذ عدة عقود وظهر الأمر جليا مع بداية المطالب ...

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل" الوقت- لطالما عودنا العدو الصهيوني على الطعن في الظهر في أي مناسبة أو اتفاقية قد تبرم بينه وبين اي طرف آخر، والجميع يعلم جيدا أن "الكيان الاسرائيلي" خرق جميع المعاهدات الدولية واتفاقيات السلام التي وقعها مع أطراف عربية وفلسطينية وبالتالي من...

أخبار

لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

تراجع سعر برميل النفط الأميركي إلى أقل من دولار! الوقت-تراجع سعر برميل النفط الأميركي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ 22 عاماً ليصبح اقل من دولار

الخارجية اليمنية: استئناف بيع الأسلحة لـ"التحالف" يظهر زيف الدعوات للسلام الوقت-أدانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، استئناف بعض الدول بيع وتصدير الأسلحة

روحاني لأمير الكويت: تعزيز الأمن الإقليمي أولوية وعلى البعض مراجعة أخطائهم الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، خلال

آلاف اليمينيين يتظاهرون ضد أوامر ملازمة المنزل في ولاية واشنطن الوقت-تجمع أكثر من 2000 شخص في مبنى الكابيتول في مدينة أولامبيا عاصمة

موسوي: إيران ترفض وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج الوقت-أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، رفض بلاده

مصادر سورية: وزير الخارجية الايراني اجرى محادثات مع الرئيس السوري في دمشق الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية أنّ وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف أجرى محادثات

قوات صنعاء تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف السعودي في الحديدة الوقت-أفاد مصدر عسكري يمني بإسقاط طائرة استطلاع للتحالف السعودي

العراق يتسلّم الدفعة الثالثة من المساعدات الصينية لمواجهة كورونا الوقت-أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، وصول طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية صينية إلى مطار بغداد الدولي.

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده قررت استئناف الأنشطة

إحياء عيد الفصح بدون طقوس بسبب كورونا الوقت-يحي أكثر من 260 مليون مسيحي أرثوذكسي في دول عدة عيد الفصح في منازلهم التزاماً بتعليمات الكنائس المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

معهد علم الفيروسات في ووهان ينفي مسؤوليته عن انتشار كورونا الوقت-نفى مدير مختبر صيني أن يكون مختبره مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد

1900 وفاة جديدة في أميركا وبعض الولايات ستبدأ تخفيض إجراءات الحجر الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض القطاعات باستئناف النشاط غداً الإثنين "تحت سقف الالتزام بالاحتياطيات الصحية".

الصحة التونسية: بلادنا ما زالت تواجه "طريقاً وعراً" في مواجهة جائحة كورونا الوقت- قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إن بلاده تجنبت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه "طريقا وعرا" في مواجهة جائحة كورونا.

وصول أول دفعة من اللاجئين القُصَّرْ من مخيمات اليونان إلى مدينة هانوفر الألمانية الوقت- وصل عشرات من اللاجئين القُصَّرْ الذين كانوا يقيمون في مخيمات لجوء بجزر يونانية، إلى مدينة هانوفر الألمانية، قادمين على متن طائرة من أثينا.

عدد الوفيات بكورونا يرتفع في أمريكا ليقترب من 40 ألفاً الوقت- ارتفع عدد الوفيات في أمريكا جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أكثر من 38900، كما تجاوز عدد المصابين 734 ألف شخص بحسب آخر الاحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد.

بتهمة مخالفة حظر التجوال.. السلطات السعودية تعتقل عشرات المواطنين الوقت- أوقفت السلطات السعودية 34 شخصا، بتهمة مخالفة أمر منع التجوال في المملكة.

لأول مرة منذ شهرين كوريا الجنوبية تعلن رقماً أحادياً لحالات الإصابة بكورونا الوقت- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا.

موريتانيا خالية من كورونا.. شفاء آخر حالة مسجلة

كلمة للسيد نصر الله الأربعاء بمناسبة شهر رمضان الوقت- أعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله، أن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيتحدث مساء الأربعاء.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها

أم هارون؛ محاولة سعودية لمحو الذاكرة التاريخية للمجتمعات العربية

قوات صنعاء تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف السعودي في الحديدة

أسباب فشل الحكومة السودانية الانتقالية في السيطرة على الأزمات

الخارجية اليمنية: استئناف بيع الأسلحة لـ"التحالف" يظهر زيف الدعوات للسلام

آلاف اليمينيين يتظاهرون ضد أوامر ملازمة المنزل في ولاية واشنطن

عندما ينشق "مغاوير الثورة"؛ دلالات وعبر

العراق يتسلّم الدفعة الثالثة من المساعدات الصينية لمواجهة كورونا

الوضع الصحي في قطاع غزة؛ حصار وامكانات محدودة

عدوان وَشيك .. و"الأمن الإسرائيلي" في خطر

موسوي: إيران ترفض وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج

رسالة الحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي .. ماذا يفعل الأسطول الأمريكي بالقرب من المياه الإيرانية؟

لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

روحاني لأمير الكويت: تعزيز الأمن الإقليمي أولوية وعلى البعض مراجعة أخطائهم

مصادر سورية: وزير الخارجية الايراني اجرى محادثات مع الرئيس السوري في دمشق

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

دوريات أمريكية تتحرك على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

الرئاسة التونسية تعلن تسلّمها شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن

نائب البرلمان البريطاني: مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلينا

البحرية الأمريكية تدّعي أن قوارب إيرانية اقتربت من سفنها الحربية

تغيير الهيكل العسكري الأمريكي في العراق.. محاولة لتفادي فصائل المقاومة

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات

هل سيؤدي فيروس كورونا إلی نهاية وجود ترامب في البيت الأبيض؟

ارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار خفض الإنتاج

الأمينُ العام للأمم المتحدة ينتقد قرار ترامب قطع مساعدات أمريكا لـ"الصحة العالمية"

الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية أمنية في صحراء الأنبار

آخر تطورات الميدانية في ليبيا.. أنقرة توجّه ضربة موجعة للتحالف السعودي الإماراتي المصري

معهد علم الفيروسات في ووهان ينفي مسؤوليته عن انتشار كورونا

المقاومة تدقّ الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

هل تخطط أمريكا لانقلاب في العراق؟

التطبيع في زمن الكورونا

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم

النفط الأميركي يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ "حرب الخليج"

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

وثائق تركية لمساعدة الصين في مكافحة وباء عام 1938

أزمة كورونا أظهرت وجه ترامب الحقيقي للشعب الأمريكي والعالم

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

الإثنين 26 شعبان 1441
 
 
 
 
 
لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

مواضيع ذات صلة

العراق يتسلّم الدفعة الثالثة من المساعدات الصينية لمواجهة كورونا

"كورونا" يضرب عائلة آل سعود؛ أوضاع مأساوية يعيش فيها المواطنون والعّمال الوافدون في أرض الحرمين

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن خبراء من جامعة "برن" في سويسرا أن الأبحاث التي تقوم بها الجامعة بالشراكة مع جامعة "زوريخ" وعدد من شركات الأدوية السويسرية توصلت إلى لقاح لمواجهة وباء كورونا.

وأكدوا أن "التجارب بدأت فعلاً على المرضى وأن إنتاج اللقاح سيبدأ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وقال البروفسور مارتن باخمان، رئيس قسم علم المناعة في المستشفى الجامعي في "برن"، ايل شبيتالي، في حوار مع صحافيي الأمم المتحدة في جنيف إنه "تبعاً لخطة العمل فإن الشركات السويسرية ستنتج في المرحلة الأولى ما بين 10 إلى 20 مليون لقاح".

وأوضح أن "الدفعة الأولى من هذه اللقاحات سينحصر استخدامها بالمواطنين السويسريين فقط، أما التوزيع على المستوى الدولي فمن المقرر أن يبدأ بعد عام تقريباً أي في أيار/ مايو العام المقبل".

وأشار باخمان إلى أن هذه الأبحاث تجري بتنسيق وثيق مع عدد من الدول لا سيما مع الصين، بالإضافة إلى مراكز أبحاث أجنبية ومنظمة الصحة العالمية. 

وتسجل السلطات الصحية في سويسرا 27,944 إصابة بالفيروس، و1,406 حالات وفاة حتى ظهر اليوم الإثنين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

كورونا لقاح سويسرا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء