روحاني لأمير الكويت: تعزيز الأمن الإقليمي أولوية وعلى البعض مراجعة أخطائهم

الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين، أن الأمن الإقليمي سيتحقق من خلال التعاون بين دول المنطقة.

وقال روحاني لأمير الكويت: "نأمل أن تنبه هذه الظروف الصعبة بعض الدول لإعادة النظر في أخطائهم، فالأمن الإقليمي ليس سوى تعاوناً وصداقة بين دول المنطقة".

وتابع: "نؤكد تنمية العلاقات بين البلدين والتعاون لنقل الخبرات إلى الكويت في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد".

روحاني لفت إلى أن بلاده تتوقع "من دولة الكويت الصديقة أن تعلن عن موافقها بشأن القضايا الإقليمية وأيضاً إجراءات أميركا الخاطئة". وأبدى استعداد إيران لتطوير التعاون الشامل بين البلدين.

إلى ذلك، قال أمير الكويت بدوره "نحن جميعاً أخوة، وينبغي لنا أن نقف إلى جانب بعضنا الآخر"، مضيفاً أن "العالم يمر حالياً بظروف عصيبة، ويتطلب منا التكاتف لتجاوز الظروف الراهنة".

وأعرب أمير الكويت عن ترحيبه لمبادرة "هرمز للسلام" التي قدمتها الجهورية الإسلامية الإيرانية لتأمين المنطقة، مؤكداً أن مواقف الكويت كانت ولا تزال في سياق ترسيخ السلام الإقليمي.

بالتزامن، أجرى روحاني أيضاً اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال خلاله إن "الدول لوحدها لا يمكن أن تجتاز أزمة كورونا من دون تقديم المساعدة لبعضها البعض".

وأضاف: "في هذه الظروف الصعبة، الضغوط الأميركية كانت غير إنسانية أكثر من أي وقت مضى، ونتوقع من الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بوجه هذه الانتهاكات".