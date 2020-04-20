مصادر سورية: وزير الخارجية الايراني اجرى محادثات مع الرئيس السوري في دمشق

الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية أنّ وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف أجرى محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، قبل انتقاله إلى مقر وزارة الخارجية لإجراء محادثات مع نظيره السوري وليد المعلم.

وزارة الخارجيّة الإيرانيّة أعلنت بدورها اليوم الإثنين، وصول ظريف على رأس وفد سياسي إلى العاصمة السوريّة دمشق، بهدف "بحث أبرز القضايا الدولية مع المسؤولين السوريين، وخصوصاً قمة أستانة".

الوزارة أكدت في تغريدة لها على "تويتر" أنّ ظريف سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم.

وكان في استقبال ظريف في المطار نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

ومن المقرر أن يجري ظريف خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً فقط محادثات مع كل من الأسد والمعلم، لبحث العلاقات الثنائية وأحدث المستجدات الإقليمية والتطورات السياسيّة والميدانيّة في سوريا.

يذكر أن وزير الخارجيّة الإيراني زار سوريا في آذار/مارس العام الماضي، وبحث مع الأسد والمسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما زار وزير الخارجية السوري وليد المعلم ووزير الدفاع علي عبد الله أيوب إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.