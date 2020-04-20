قوات صنعاء تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف السعودي في الحديدة

الوقت-أفاد مصدر عسكري يمني بإسقاط طائرة استطلاع للتحالف السعودي في مدينة الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

وسجلت غرفة عمليات رصد خروقات قوات التحالف السعودي في المحافظة، 73 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات المتعددة لـ"لتحالف السعودي" خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها قصف مواقع الجيش اليمني بعشرات القذائف المدفعية في جبهات متفرقة من المحافظة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار الأحادي للتحالف حيز التنفيذ، ارتفعت عدد غاراته إلى 376 غارة جوية.

وتواصلت المواجهات العنيفة بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المسنودة بطائرات "التحالف" السعودي من جهة أخرى في الأطراف الجنوبية الشرقية لمديرية مجزر شمالي غرب محافظة مأرب، فيما شنت طائرات "التحالف" السعودي 21 غارة على المديرية.

كما تدور المواجهات بين الجانبين في منطقة كوفل ومحيط جبل هيلان في مديرية صِرواح، حيث قصفت طائرات التحالف السعودي مديرية صِرواح بـ 9 غارات جوية.

وفي محافظة الجوف عاودت مقاتلات التحالف السعودي شن غاراتها الجوية على منطقة الخنجر بمديرية خَبْ والشَّعْف لإسناد محاولات زحف قوات الرئيس هادي باتجاه مواقع الجيش واللجان في المنطقة.

وكان التحالف السعودي أعلن في 8 نيسان/أبريل الجاري وقف عملياته العسكرية على مستوى اليمن، في حين رأى عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي أن "خطوة السعودية هي مجرد مناورة، حيث إنها أعلنت أكثر من مرة وقف العمليات العسكرية، لكنها لم توقف اعتداءاتها على أرض الواقع".