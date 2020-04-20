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تقارير

أم هارون؛ محاولة سعودية لمحو الذاكرة التاريخية للمجتمعات العربية

الإثنين 26 شعبان 1441
 
 
 
 
 
أم هارون؛ محاولة سعودية لمحو الذاكرة التاريخية للمجتمعات العربية
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الوقت- لطالما كان شهر رمضان المبارك دائمًا فرصة جيدة لجذب المزيد من المشاهدين للقنوات التلفزيونية في الدول الإسلامية من خلال بث مسلسلات مثيرة للاهتمام.

وفي هذا الشهر ، ووفقًا لإحصاءات مختلفة ، يزداد عدد مشاهدي التلفزيون في الدول الإسلامية بشكل كبير ، مما يمنح القنوات التلفزيونية المختلفة ذات التوجهات المختلفة فرصة جيدة لتحقيق أهدافها الثقافية.

وفي غضون ذلك ، من المقرر أن تبث القناة السعودية "MBC" مسلسلاً بعنوان "أم هارون" خلال شهر رمضان المبارك ، حيث خلق هذا المسلسل الكثير من الكلام والأحاديث بين الجماهير الناطقة بالعربية.

الحيل الإعلامية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني

يروي مسلسل "أم هارون" أحداث قصة امرأة يهودية الأصل من تركيا العثمانية ، عاشت في إيران والعراق لعدة سنوات ، ثم استقرت في نهاية المطاف في البحرين وعملت قابلة في شبه الجزيرة لسنوات عديدة ، الى ان تشكيل الكيان الصهيوني وبدأ اليهود بالهجرة إلى فلسطين المحتلة ، حيث شقت هذه الامراة أيضًا طريقها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في الواقع ان موضوع هذا المسلسل هو حياة اليهود العرب الذين يعيشون في الدول العربية المحاذية للخليج الفارسي في الأربعينيات من القرن الماضي ، ويعرض هذا المسلسل أن اليهود قد تعرضوا للاضطهاد بسبب دينهم في ذلك الوقت وبالتالي تم طردهم من المجتمع العربي الإسلامي.

ووفقًا لبعض المحللين ، فان إنتاج مثل هذا المسلسل في الوقت الذي كشف فيه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا عن خطته المعادية للفلسطينيين ، صفقة القرن ، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أمر مشكوك فيه.

وفي الواقع ، ان الرسالة الرئيسية لهذا المسلسل ، والتي يسعى منتجوه إلى إيصالها إلى جماهيرهم ، هي في المقام الأول تنسيق اليهودية والصهيونية ، ويبدو أن منتجي هذا المسلسل يعتزمون التلميح إلى جماهيرهم بأن الظاهرة الصهيونية هي نتيجة قمع اليهود في المنطقة وان هذه الظاهرة هي حقيقة لا يمكن إنكارها.

وبناءً على ذلك ، فانه لا ينبغي تجاهل وانكار ظاهرة متجذرة في الأحداث التاريخية للمنطقة ، ووفقًا لمنتجي هذا المسلسل فمن أجل بناء مستقبل مشرق في المنطقة العربية والإسلامية ، يجب اعتبار اليهودية كالصهيونية بانها جزءًا من مستقبل المنطقة ومرتبط بها.

وقال طارق الطواري ، أستاذ التفسير في كلية الشريعة الإسلامية في جامعة الكويت ، لقناة الجزيرة القطرية ، ثمة هناك وجهين للمخاوف بشأن ما يسمى بالعمل الثقافي الفني المزدوج ، فمن جهة توفر مثل هذه الاعمال الأساس للادعاء بأن اليهود في الكويت أو الدول العربية الأخرى في الخليج الفارسي لهم حق تاريخي ، في حال ان هؤلاء اليهود جاؤوا إلى الكويت من دول أخرى.

وتابع الأستاذ الكويتي بالقول ان القلق الثاني هو أن المسلسل سيكون مقدمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وسيغير موقف المعارضة للحكومة الكويتية والشعب الكويتي بأسلوب الكوميديا ​​الدرامية.

وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن عدم الإشارة إلى الشبكات العربية التابعة للراعي الحالي لصفقة القرن وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وجرائم هذا الكيان العديدة واللاإنسانية ، إلى جانب الحد من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني مع المحتلين ، هي سيناريوهات إعلامية أخرى تواصل تطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني.

وان الغرض الرئيسي من هذا النوع من السعي هو محو جرائم الكيان الصهيوني من الذاكرة التاريخية للجاليات العربية ، والتي تعد واحدة من العقبات الرئيسية في الرأي العام في العالم العربي في قبول أي تسوية مع الصهاينة.

هوية منتجي هذا المسلسل وتاريخ القناة السعودية

المسلسل من إنتاج مشترك لشركة الفهد ، المملوكة من قبل الفنانة والممثلة الكويتية حياة الفهد ، والتي تلعب دور أم هارون في المسلسل ، وشركة جرناس ، المملوكة من قبل رجل إماراتي يدعى أحمد الجسمي. وتعتبر الشركتان منتجان مؤثران في قناة MBC المشهورة في المملكة السعودية ، ومديرها مصري الجنسية يدعى "محمد العدل" ، حيث تم تصوير جميع مشاهد المسلسل في الإمارات العربية المتحدة.

لدى قناة MBC السعودية ، علاقة وثيقة للغاية مع عائلة آل سعود على الرغم من إنكار السلطات السعودية لهذا الامر ، حيث اتخذت بالفعل خطوات لتعزيز أهداف الأسرة السعودية ، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في المنطقة ، وإن بث مسلسل يدعى عمر الفاروق ، والذي لاقى في نهاية المطاف معارضة من الأزهر وحتى بعض العلماء السعوديين ، هو مثال على ذلك ، حيث أعتبر بعض العلماء السعوديين أن مالكي قناة MBC مفسدون في الأرض ، حيث كشفت هذه القضية مرة أخرى عن الشرخ الواسع بين عائلة آل سعود والعلماء الوهابيين ، والذي أصبح أكثر وضوحا في السنوات التي تلت بث المسلسل وخلال ما يسمى ببرنامج الإصلاح لولي العهد السعودي في البلاد.

وبالتالي ، من الواضح أن شبكة MBC ، التي لها علاقة وثيقة للغاية مع عائلة آل سعود ، أصبحت وسيلة لتعزيز أهداف السعودية الثقافية محليًا وإقليميًا ، وان بث مسلسل أم هارون الذي يهدف الى تطبيع العلاقات مع كيان المحتل للقدس ، يأتي أيضًا كجزء من هذه السياسة الإعلامية.

ردود الفعل على انتاج هذا المسلسل

ورداً على بث المسلسل خلال شهر رمضان ، قال زعيم حركة حماس رافت مرة إن الغرض من صنع مسلسل أم هارون هو تشويه الواقع ودفع المواطنين العرب في منطقة الخليج الفارسي إلى تطبيع العلاقات مع الصهاينة.

وأضاف أن شخصية أم هارون ، التي تلعبها السيدة حياة الفهد ، تذكرنا بشخصية غولدا مائير ، رابع رئيس وزراء للكيان الصهيوني ، المرأة المسنّة الجاحدة والمجرمة والقاتلة.

وقال عضو حركة حماس: " ان مسلسل ام هارون هو محاولة للموافقة على المشروع السياسي والثقافي للصهاينة في الدول العربية".

وأشار زعيم حركة حماس في تغريدة على موقع تويتر الى ان عاقبة أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل كانت مدمرة قائلاً: المراد من مسلسل أم هارون هو إدخال الجالية الخليجية تدريجياً في سياق تطبيع العلاقات مع المحتلين الإسرائيليين ، بينما يلهث بعض الحكام للحفاظ على تيجانهم وعروشهم واقامة علاقات قوية مع نتنياهو.

وفي سياق متصل كتبت قناة القدس أنه ثمة  13 مؤسسة ومركزًا وائتلافًا في فلسطين والخارج ، أصدروا بياناً مشتركاً ، يستنكرون ويدينون فيه إنتاج المسلسل وطالبوا المسؤولين التنفيذيين لقناة MBC السعودية بمنع بثه على التلفاز.

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