معهد علم الفيروسات في ووهان ينفي مسؤوليته عن انتشار كورونا

الوقت-نفى مدير مختبر صيني أن يكون مختبره مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توجيه وسائل إعلام أميركية أصابع الاتهام للمختبر بالمسؤولية عن انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادراً عنّا".

وقال مدير المعهد لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية "نعرف تماماً أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".

وأضاف أنه من حيث موقع المعهد في ووهان "لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطاً"، منتقداً وسائل الإعلام التي "تحاول عمداً خداع الناس" بتوجيه اتهامات "مبنية على مجرد تكهنات" بدون "أدلة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قالت إن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات إلى المعهد، نبّهت السلطات الأميركية في 2018 إلى اجراءات السلامة "غير الكافية كما يبدو في مختبر يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة عن الخفافيش".

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في ووهان لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

وأثارت عدة وسائل إعلام تكهنات حول تسرب الفيروس من معهد علم الفيروسات والذي يقع على مسافة كيلومترات قليلة من السوق.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا. وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.