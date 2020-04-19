1900 وفاة جديدة في أميركا وبعض الولايات ستبدأ تخفيض إجراءات الحجر

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 25 شعبان 1441

إخترنا لكم

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا" الوقت- السجون الاسرائيلية بطبيعتها تحمل أبعاداً انتقامية وعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني الذي أُعتقل منه أكثر من مليون شخص منذ العام 1967، فكيف هو الحال خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا" الذي جاء بمثابة انتقام مجاني للصهاينة لتضييق الخناق ...

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا! بالنظر إلی الصراع العالمي مع فيروس کورونا والظروف غير المواتية للشعب الفلسطيني، الذي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يواجهها بسبب الحصار الطويل، بات يعاني من مشاكل معيشية حادة أيضاً، يبدو أن الکيان الإسرائيلي رأى أن الظروف مناسبة لزيادة الضغط على الفلسطينيين، والسعي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بفيروس کورونا!

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم الوقت- عمق الفاجعة في البحرين لاينحصر بالمخاوف التي يعانيها الشعب البحريني على خليفة انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة الخليجية والعالم، وانما بسياسة آل خليفة القائمة على التمييز الطائفي والمذهبي منذ عدة عقود وظهر الأمر جليا مع بداية المطالب ...

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل" الوقت- لطالما عودنا العدو الصهيوني على الطعن في الظهر في أي مناسبة أو اتفاقية قد تبرم بينه وبين اي طرف آخر، والجميع يعلم جيدا أن "الكيان الاسرائيلي" خرق جميع المعاهدات الدولية واتفاقيات السلام التي وقعها مع أطراف عربية وفلسطينية وبالتالي من...

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية في الظروف التي كانت انظار الساحة السياسية العراقية تتجه نحو عدنان الزرفي الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لتشكيل الحكومة، ظهر فجأة اسم جديد على الساحة السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وذلك بعد إعلان استقالة الزرفي، حيث عيّن برهم صالح، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة القادمة.

أخبار

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده قررت استئناف الأنشطة

إحياء عيد الفصح بدون طقوس بسبب كورونا الوقت-يحي أكثر من 260 مليون مسيحي أرثوذكسي في دول عدة عيد الفصح في منازلهم التزاماً بتعليمات الكنائس المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

معهد علم الفيروسات في ووهان ينفي مسؤوليته عن انتشار كورونا الوقت-نفى مدير مختبر صيني أن يكون مختبره مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد

1900 وفاة جديدة في أميركا وبعض الولايات ستبدأ تخفيض إجراءات الحجر الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض القطاعات باستئناف النشاط غداً الإثنين "تحت سقف الالتزام بالاحتياطيات الصحية".

الصحة التونسية: بلادنا ما زالت تواجه "طريقاً وعراً" في مواجهة جائحة كورونا الوقت- قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إن بلاده تجنبت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه "طريقا وعرا" في مواجهة جائحة كورونا.

وصول أول دفعة من اللاجئين القُصَّرْ من مخيمات اليونان إلى مدينة هانوفر الألمانية الوقت- وصل عشرات من اللاجئين القُصَّرْ الذين كانوا يقيمون في مخيمات لجوء بجزر يونانية، إلى مدينة هانوفر الألمانية، قادمين على متن طائرة من أثينا.

عدد الوفيات بكورونا يرتفع في أمريكا ليقترب من 40 ألفاً الوقت- ارتفع عدد الوفيات في أمريكا جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أكثر من 38900، كما تجاوز عدد المصابين 734 ألف شخص بحسب آخر الاحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد.

بتهمة مخالفة حظر التجوال.. السلطات السعودية تعتقل عشرات المواطنين الوقت- أوقفت السلطات السعودية 34 شخصا، بتهمة مخالفة أمر منع التجوال في المملكة.

لأول مرة منذ شهرين كوريا الجنوبية تعلن رقماً أحادياً لحالات الإصابة بكورونا الوقت- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا.

موريتانيا خالية من كورونا.. شفاء آخر حالة مسجلة

كلمة للسيد نصر الله الأربعاء بمناسبة شهر رمضان الوقت- أعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله، أن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيتحدث مساء الأربعاء.

ترامب يلوح بمعاقبة الصين في حال كانت مسؤولة عن نشر كورونا عمداً الوقت-لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعواقب ستطال الصين إذا كانت

للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية.. الكتل الكردية تسعى لمباحثات مع الكاظمي الوقت- تسعى الكتل الكردية العراقية إلى اجراء جولة من المباحثات مع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

مادورو: الانتخابات التشريعية قد تؤجل بسبب كورونا الوقت-أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها هذا العام

بحضور القائد العام للجيش الايراني .. إزاحة الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين الوقت- بحضور القائد العام للجيش الايراني وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي اللواء، عبدالرحيم موسوي، وقائد قوة الدفاع الجوي بالجيش العميد ، علي رضا صباحي فرد، تم صباح اليوم الاحد ، ازاحة الستار عن منظومتي الرادار الاستراتيجيتين "خليج فارس" و "مراقب".

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر الوقت-رد الوزير المفوض في سفارة الصين لدى مصر، لي يانغ، على اتهامات غربية بمسؤولية بلاده عن

بايدن يوجه انتقادات لاذعة لترامب لـ "تقاعسه في محاسبة الصين" الوقت-زعم المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الجمعة أن الأمريكيين يدفعون ثمن تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن محاسبة الصين على تفشي جائحة فيروس كورونا.

الصين: ارتفاع طفيف بالإصابات الجديدة بكورونا معظمها وافدة الوقت-أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورون

الأمم المتحدة: أفريقيا أمام كارثة بسبب فيروس كورونا الوقت- قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن فيروس كورونا سيقتل على الأرجح نحو 300 ألف أفريقي في الوقت الذي يثير فيه مخاطر الدفع بنحو 29 مليون شخص في هاوية الفقر المدقع، مطالبةً بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة.

قائد القوة البرية في الجيش الإيراني: سنزيح الستار عن منجزاتنا في مجال تشخيص كورونا قريباً الوقت-قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، الجمعة، إن "القوة البرية في الجيش

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

موريتانيا خالية من كورونا.. شفاء آخر حالة مسجلة

الأمريكيون السود في مواجهة فيروس أشد فتکاً من کورونا

كلمة للسيد نصر الله الأربعاء بمناسبة شهر رمضان

مادورو: الانتخابات التشريعية قد تؤجل بسبب كورونا

الصحة التونسية: بلادنا ما زالت تواجه "طريقاً وعراً" في مواجهة جائحة كورونا

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

أهداف ترامب من تعليق المساهمة في ميزانية منظمة الصحة العالمية

بحضور القائد العام للجيش الايراني .. إزاحة الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين

ترامب يلوح بمعاقبة الصين في حال كانت مسؤولة عن نشر كورونا عمداً

وصول أول دفعة من اللاجئين القُصَّرْ من مخيمات اليونان إلى مدينة هانوفر الألمانية

عدد الوفيات بكورونا يرتفع في أمريكا ليقترب من 40 ألفاً

1900 وفاة جديدة في أميركا وبعض الولايات ستبدأ تخفيض إجراءات الحجر

إحياء عيد الفصح بدون طقوس بسبب كورونا

تفاوض من موقع القوّة.. هل تُحرر حماس كافة المعتقلين الفلسطينيين؟

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية

الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. التشكيلة الوزارية قريباً إلى النور

حماس: لم نلمس جدية عملية من طرف الاحتلال في التعاطي مع ملف الأسرى

في الذكرى السنوية ليوم الجيش.. روحاني يشيد بالجهود التي يبذلها الجيش الإيراني

نائب البرلمان البريطاني: مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلينا

أزمة في البنتاغون بعد تفشي كورونا.. القوات الأمريكية تجهل سبل مواجهة كورونا

عناصر سودانية تستغل ظروف البلاد والقوات المسلحة تمنع الاقتراب من مقر قيادتها العامة

حكومة الوفاق الليبية تسيطر على 6 مدن غرب العاصمة طرابلس

وفاة طبيبين جزائريين بكورونا وسط مخاوف من تزايد عدد الإصابات

ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. وإسرائيل تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!

دبلوماسية الأقنعة الصينة تنتصر على أمريكا وحلفائها ...الصين تسعى لقيادة العالم

معضلة تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" .. فشل من العيار الثقيل

هل سيؤدي فيروس كورونا إلی نهاية وجود ترامب في البيت الأبيض؟

دوريات أمريكية تتحرك على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق

التطبيع في زمن الكورونا

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم

مفاجأة كبيرة للدفاعات السعودية في سماء الرياض.. الصواريخ اليمنية تدكّ عروش "آل سعود" الورقية + فيديو وصور

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية.. هل سنشهد في القرب العاجل انهيار هذه الاقتصاديات التي تعتمد على النفط؟

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات

نمكي: 38 مليونا من الإيرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

1900 وفاة جديدة في أميركا وبعض الولايات ستبدأ تخفيض إجراءات الحجر

الأحد 25 شعبان 1441
 
 
 
 
 
1900 وفاة جديدة في أميركا وبعض الولايات ستبدأ تخفيض إجراءات الحجر

1900 وفاة جديدة في أميركا وبعض الولايات ستبدأ تخفيض إجراءات الحجر

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض القطاعات باستئناف النشاط غداً الإثنين "تحت سقف الالتزام بالاحتياطيات الصحية".

مواضيع ذات صلة

الصحة التونسية: بلادنا ما زالت تواجه "طريقاً وعراً" في مواجهة جائحة كورونا

عدد الوفيات بكورونا يرتفع في أمريكا ليقترب من 40 ألفاً

لأول مرة منذ شهرين كوريا الجنوبية تعلن رقماً أحادياً لحالات الإصابة بكورونا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض القطاعات باستئناف النشاط غداً الإثنين "تحت سقف الالتزام بالاحتياطيات الصحية".

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص للحديث حول مستجدات تفشي كورونا في الولايات المتحدة، أشار ترامب إلى أن ولاية مونتانا ستبدأ برفع القيود يوم الجمعة المقبل.

في هذه الأثناء، طالب متظاهرون مؤيدون لترامب في ولايات نيوهامبشر وكاليفورنيا وتكساس وأوهايو، بإنهاء إجراءات الحجر التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وكان ترامب قدّم دعمه للمتظاهرين الذين يحتجّون على أوامر الحجر الصحّي، معتبراً أنّ بعض حكّام الولايات "ذهب بعيداً جداً" في إجراءات الحجر، في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لتفشي وباء كوفيد-19.

وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم في سيّارات، أمام برلمان كونكورد، عاصمة ولاية نيوهامبشر، التي ظلّت نسبياً بمنأى عن الفيروس، وسجّلت حتّى يوم الجمعة 1287 إصابة و37 وفاة. وكان الحاكم الجمهوري كريس سنونو أصدر أوامر بفرض حجر حتّى 4 أيّار/مايو على الأقلّ.

وسُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقراً إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أمريكا كورونا الرئيس الأميركي دونالد ترامب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء