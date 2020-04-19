أهداف ترامب من تعليق المساهمة في ميزانية منظمة الصحة العالمية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 25 شعبان 1441

إخترنا لكم

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا" الوقت- السجون الاسرائيلية بطبيعتها تحمل أبعاداً انتقامية وعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني الذي أُعتقل منه أكثر من مليون شخص منذ العام 1967، فكيف هو الحال خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا" الذي جاء بمثابة انتقام مجاني للصهاينة لتضييق الخناق ...

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا! بالنظر إلی الصراع العالمي مع فيروس کورونا والظروف غير المواتية للشعب الفلسطيني، الذي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يواجهها بسبب الحصار الطويل، بات يعاني من مشاكل معيشية حادة أيضاً، يبدو أن الکيان الإسرائيلي رأى أن الظروف مناسبة لزيادة الضغط على الفلسطينيين، والسعي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بفيروس کورونا!

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم الوقت- عمق الفاجعة في البحرين لاينحصر بالمخاوف التي يعانيها الشعب البحريني على خليفة انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة الخليجية والعالم، وانما بسياسة آل خليفة القائمة على التمييز الطائفي والمذهبي منذ عدة عقود وظهر الأمر جليا مع بداية المطالب ...

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل" الوقت- لطالما عودنا العدو الصهيوني على الطعن في الظهر في أي مناسبة أو اتفاقية قد تبرم بينه وبين اي طرف آخر، والجميع يعلم جيدا أن "الكيان الاسرائيلي" خرق جميع المعاهدات الدولية واتفاقيات السلام التي وقعها مع أطراف عربية وفلسطينية وبالتالي من...

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية في الظروف التي كانت انظار الساحة السياسية العراقية تتجه نحو عدنان الزرفي الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لتشكيل الحكومة، ظهر فجأة اسم جديد على الساحة السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وذلك بعد إعلان استقالة الزرفي، حيث عيّن برهم صالح، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة القادمة.

أخبار

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

الوقت-رد الوزير المفوض في سفارة الصين لدى مصر، لي يانغ، على اتهامات غربية بمسؤولية بلاده عن

بايدن يوجه انتقادات لاذعة لترامب لـ "تقاعسه في محاسبة الصين" الوقت-زعم المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الجمعة أن الأمريكيين يدفعون ثمن تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن محاسبة الصين على تفشي جائحة فيروس كورونا.

الصين: ارتفاع طفيف بالإصابات الجديدة بكورونا معظمها وافدة الوقت-أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورون

الأمم المتحدة: أفريقيا أمام كارثة بسبب فيروس كورونا الوقت- قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن فيروس كورونا سيقتل على الأرجح نحو 300 ألف أفريقي في الوقت الذي يثير فيه مخاطر الدفع بنحو 29 مليون شخص في هاوية الفقر المدقع، مطالبةً بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة.

قائد القوة البرية في الجيش الإيراني: سنزيح الستار عن منجزاتنا في مجال تشخيص كورونا قريباً الوقت-قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، الجمعة، إن "القوة البرية في الجيش

الشامي: تصريحات غريفيث قريبة جداً من تهديدات قوى العدوان الوقت-أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي، أنه "كل ما أراد العدوان التصعيد عسكرياً، يسعى لمغالطة الرأي العالم العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام".

ترامب: بعض الولايات ستعيد عجلة اقتصادها للدوران الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده

كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات الوقت- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة تسجيل، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي فيها إلى 10632.

في الذكرى السنوية ليوم الجيش.. روحاني يشيد بالجهود التي يبذلها الجيش الإيراني الوقت- اشاد الرئيس الايراني حسن روحاني في يوم الجيش بالجهود التي يبذلها الجيش الايراني على كافة المستويات وقال إن الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلام، وفي الحروب الصعبة والناعمة، وفي الجبهة، وفي الشوارع، وفي الثكنات، وفي المشافي هو الحافظ لحياة إيران.

أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 33 ألفاً الوقت- تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا 33 ألفاً، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

الرئيس الفرنسي: هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا الوقت- اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا.

رئيس وزراء كيان الاحتلال يتبنّى مقترحاً لفتح السوق ضمن قيود! الوقت- تبنّى رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود. على ان يعرض على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم السبت 18 الجاري.

عدد الإعدامات المنفذّة في عهد الملك سلمان تجاوز800 خلال 5 سنوات في السعودية الوقت- يتزايد حجم وخطر الإعدامات التي تهدد حياة المعتقلين في السجون السعودية، حيث تجاوز عدد الإعدامات المنفذة في عهد الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز عتبة الـ 800 حكم خلال خمس سنوات.

قوى العدوان تكثّف خروقاتها وتشنّ غارات على المحافظات اليمنية الوقت- كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشنت الغارات الجوية على عدد من محافظات اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عناصر سودانية تستغل ظروف البلاد والقوات المسلحة تمنع الاقتراب من مقر قيادتها العامة الوقت- أعلنت القوات المسلحة السودانية موقع مقر قيادتها العامة في العاصمة الخرطوم منطقة عسكرية مع منع الاقتراب منها واتخاذ التدابير الاحترازية بما في ذلك إغلاق الطرق المؤدية إليها.

زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية الوقت- على خلفية تفشي وباء الفيروس التاجي (كورونا)، دعا ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق، جميع الدول إلى أن تلتزم بتخفيض ميزانياتها العسكرية بنسبة 10- 15 % .

رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي" ينقل التكليف بتشكيل حكومة إلى الكنيست الوقت- أبلغ رئيس كيان الاحتلال "الاسرائيلي"، روبن ريفلين رسمياً رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس ان التكليف بتشكيل حكومة انتقل الى الكنيست لفترة تستمر 21 يوما، وفي حال لم يفلح أي نائب بإقامة الحكومة فإن الكيان سيذهب الى انتخابات رابعة.

الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية أمنية في صحراء الأنبار الوقت- نفذت قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش، الخميس، عملية امنية في صحراء الانبار للبحث عن خلايا جماعة "داعش" الوهابية.

النائب العام السوداني يؤكد أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين الوقت- كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر، حقيقة الانباء المتداولة عن منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

الهند تسجّل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الوقت- تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 12800 مصاب، بعد أن سجل قفزة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ 900 إصابة جديدة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

الصين: ارتفاع طفيف بالإصابات الجديدة بكورونا معظمها وافدة

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

ما هو الدور الذي لعبته اللجان الشعبية لمواجهة انتشار "كورونا" في إيران ؟

تفاوض من موقع القوّة.. هل تُحرر حماس كافة المعتقلين الفلسطينيين؟

الشامي: تصريحات غريفيث قريبة جداً من تهديدات قوى العدوان

أهداف ترامب من تعليق المساهمة في ميزانية منظمة الصحة العالمية

الأمم المتحدة: أفريقيا أمام كارثة بسبب فيروس كورونا

بايدن يوجه انتقادات لاذعة لترامب لـ "تقاعسه في محاسبة الصين"

الأمريكيون السود في مواجهة فيروس أشد فتکاً من کورونا

قائد القوة البرية في الجيش الإيراني: سنزيح الستار عن منجزاتنا في مجال تشخيص كورونا قريباً

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات في كيان الاحتلال

كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات

أزمة في البنتاغون بعد تفشي كورونا.. القوات الأمريكية تجهل سبل مواجهة كورونا

هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟

عندما يلجأ ترامب إلى الأموال للتغطية علی الهزائم

مؤامرة الرياض الجديدة لإدخال فيروس "كورونا" لليمن المحاصر

رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي" ينقل التكليف بتشكيل حكومة إلى الكنيست

دبلوماسية الأقنعة الصينة تنتصر على أمريكا وحلفائها ...الصين تسعى لقيادة العالم

الكاظمي: سيكون لنا حوار جادّ مع أمريكا بشأن طبيعة وجودهم في العراق

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

هل سيؤدي فيروس كورونا إلی نهاية وجود ترامب في البيت الأبيض؟

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

لأول مرة في تاريخ أمريكا.. ترامب يعلن حالة الكارثة الكبرى في جميع الولايات

ألمانيا تسجّل 2821 اصابة جديدة بكورونا

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا

مجلة "ناشيونال إنترست": القدرات الإيرانية تفضح خرافة تفوّق الطائرات المسّيرة الأمريكية والإسرائيلية

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية

النفط الأميركي يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ "حرب الخليج"

وفاة ثلاثة لمرضى فيروس كورونا في كيان الاحتلال ليرتفع العدد لـ 31 وفاة

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات

موقع إخباري أمريكي.. زيادة الضغط على إيران في ذروة تفشي فيروس كورونا تُعدّ سياسة أمريكية خبيثة

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

أهداف ترامب من تعليق المساهمة في ميزانية منظمة الصحة العالمية

الأحد 25 شعبان 1441
 
 
 
 
 
أهداف ترامب من تعليق المساهمة في ميزانية منظمة الصحة العالمية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت -غدى فيروس كورونا المستجد تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي هذه الأيام، وفي الواقع ، أصبح كورونا معضلة ذات وجهين، حيث يمهد الوجه الاول الطريق لاتحاد مختلف البلدان والمجتمع الدولي ، أما الوجه الآخر يمهد الطريق لنشوب الصراعات والتوترات بين البلدان من خلال تبادل الاتهامات مع بعضهم البعض حول من هو المسبب في إيجاد الفيروس ، وفي خضم ذلك ، كان دونالد ترامب في الأسبوعين الماضيين أهم شخصية مثيرة للجدل ، والصراع السياسي مع دول أخرى وحتى مع منظمة الصحة العالمية.

ففي بداية الامر وصف ترامب كوفيد – 19 بأنه "فيروس صيني" واتهم هذه الدولة بخلق هذا الفيروس في مختبراتها ، وقد شهدنا كيف انه في 15 أبريل 202 قرر تعليق منحة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية ، حيث قال ترامب لتبرير اجراءه هذا ان منظمة الصحة العالمية لم تنجح بالعمل بمسؤولياتها في مكافحة كورونا ويجب محاسبتها، كما اتهم رئيس الولايات المتحدة الامريكية هذه المنظمة الدولية بالتكتم عن أنباء تفشي الفيروس كوفيد 19، وكان قد اتهم في السابق منظمة الصحة العالمية بدعم الصين ، والانحياز لها، حيث ان خطوة ترامب هذه ردود فعل متباينة على المستوى الدولي ، كما ان تحليل هذه الخطوة من الجانب السياسي له أهمية بالغة.

ردود الفعل على تعليق ترامب المساهمة في ميزانية منظمة الصحة العالمية

أثار تحرك ترامب الغريب بتعليق ميزانية منظمة الصحة العالمية عددًا من ردود الفعل على المستوى المحلي والدولي ، وفي رد الفعل الأكثر أهمية ، علّق رئيس منظمة الصحة العالمية " تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، على الإجراءات الأمريكية القاضية بإلغاء ميزانية المنظمة قائلاً: "ليس لدينا فرصة للخسارة ، ان الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية هو إنقاذ أرواح البشر".

كما علّقت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، على خطوة دونالد ترامب ، قائلة: إن قرار الرئيس بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية ، وهي الرائدة العالمية في مكافحة الفيروس التاجي ، لا معنى له. " وجاء في بيان رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ان هذا القرار خطير وغير قانوني وسيتم الطعن فيه بسرعة. وبالطبع ، لم تبق تعليقات بيلوسي هذه دون إجابة ، فقد كتب ترامب في رسالة رد على هذه التعليقات قائلاً: " نانسي بيلوسي أيتها الحمقاء ، أنتي شخص ضعيف ، وأنتي قائد ضعيف ، وأنتي السبب في أن الشعب الأمريكي يكره وظيفة السياسيين أمثالك. وان شون هانيتي ، هو غير كفؤ تماماً ويسيطر عليه اليسار المتطرف ، وهو شخص ضعيف وكالدمية التي يلعب بها الأطفال، عد إلى واشنطن وقم بعملك."

وقال أنطونيو جوتيريس ، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رداً على تعليق ميزانية منظمة الصحة العالمية من قبل ترامب ، انه الان ليس الوقت المناسب لتقليل الموارد المخصصة لمنظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى تكافح فيروس كورونا" مضيفاً انه في الوضع الراهن يجب على المجتمع الدولي العمل معاً لوقف تداعيات الفيروس وعواقبه المدمرة.

وفي هذا الصدد قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: انه في مثل هذه الظروف ، فإن طرح مثل هذه الأسئلة حول الأنظمة العالمية وما إذا كانت منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل صحيح أمر غير مناسب وغير مجدٍ.

وفي سياق اخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "ان والولايات وفي أسوأ وقت ممكن وفي خضم الحرب ضد كارثة عالمية ، تعاقب فجأة منسق الصحة العالمي فقط ، وهو أمر غير مسؤول ويعتبر جريمة ضد الإنسانية.

كما كتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على موقع تويتر: "يجب أن نعمل سوية بشكل وثيق لمحاربة وباء كوفيد 19 وان أحد أفضل الطرق والاستثمارات للقيام بذلك هو تعزيز منظمة الأمم المتحدة ، ولا سيما المنظمات التي تندرج تحتها مثل منظمة الصحة العالمية ، والتي تواجه مشاكل واضحة في التمويل لانتاج وتطوير وتوزيع اللقاحات وأجهزة الكشف عن الأمراض المستعصية."

وانتقد جوزيف بوريل ، رئيس الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي قرار ترامب بشدة قائلاً: "إنني أسف للغاية لقرار دونالد ترامب بتعليق المشاركة المالية الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية ، فلا يوجد أي مبرر لاتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الذي يحتاج فيه الأمر إلى جهد أكبر لاحتواء الأزمة الحالية."

ترامب يكشف النقاب عن الوجه الحقيقي لحقوق الإنسان الأمريكية والمساعي للاسقاط النفسي

يمكن القول في تحليل هدف دونالد ترامب من تعليق التبرع بالميزانية الأمريكية المخصصة لمنظمة الصحة العالمية ، أنه في البداية ينوي ترامب إلقاء اللوم على الآخرين لفشله في مناقشة الإدارة السياسية الأمريكية وإدارة كورونا. وبهذه الطريقة يبرر فشله من جهة ، ومن ناحية أخرى يبرر الضغط النفسي لعمله الناقص للمواطنين الأمريكيين ، حتى يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى ، يمكن اعتبار اجراء دونالد ترامب بمثابة كشف حقيقي وغير مضلل عن ماهية حقوق الإنسان الأمريكية والليبرالية الجديدة ، حيث تستند حقوق الإنسان والنيوليبرالية الأمريكية إلى حد كبير على منطق تفوق الغرب المتحضر على الغرب غير المتحضر ، وبالنسبة لهم تكون حقوق الإنسان وحياة البشر مهمة فقط عندما يكون البشر الغربيون والمصالح الغربية على المحك ، حيث أظهر ترامب أن غير الأمريكيين ليسوا مهمين لأمريكا على الاطلاق ، وأن المجتمع العالمي ووحدة العالم أشبه بشعار لا معنى له بالنسبة لهم.

وبالإضافة إلى ذلك ، أظهرت خطوة ترامب أن قضية الوحدة ووحدة المصير لدول الأطلسي قد انتهت ، وعلى الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية لا تزال تحاول الحفاظ على الأطلسية كرمز عظيم ، إلا أن الحقيقة هي أن ترامب ليس على استعداد بأي حال من الأحوال للاعتراف بارتباط مصير الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية ، وإن قطع ميزانية منظمة عالمية تهدف إلى إنقاذ أرواح البشر هو رمز للقومية الأمريكية المتطرفة ، والتي وصل تهديدها الآن حدود الوحدة الأوروبية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب منظمة الصحة العالمية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء