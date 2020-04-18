الصين: ارتفاع طفيف بالإصابات الجديدة بكورونا معظمها وافدة

الوقت-أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بارتفاع عن 26 حالة أعلنت سابقاً.

وبحسب اللجنة، فإنه من بين حالات الجديدة كانت 17 حالة لأشخاص وفدوا من الخارج. في حين وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة، وعدد حالات الوفاة 4632 حتى اليوم السبت.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الصينية مؤخراً أن الحكومة وافقت على إجراء تجارب سريرية على لقاحين خاملين لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت الصين قد حصلت في أذار/مارس الماضي على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد كورونا طورته "الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية"، وشركة "كانسينو للتكنولوجيا الحيوية"، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وذلك بعد أن قالت شركة "مودرنا لتطوير العقاقير"، إنها بدأت بإجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة.