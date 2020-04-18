الأمم المتحدة: أفريقيا أمام كارثة بسبب فيروس كورونا

الوقت- قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن فيروس كورونا سيقتل على الأرجح نحو 300 ألف أفريقي في الوقت الذي يثير فيه مخاطر الدفع بنحو 29 مليون شخص في هاوية الفقر المدقع، مطالبةً بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة.

وسجلّت 54 دولة أفريقية حتى الآن أقل من 20000 إصابة مؤكدة بالمرض، وهو رقم لا يمثّل سوى نسبة صغيرة من أكثر من مليوني حالة مؤكدة على مستوى العالم.

لكن منظمة الصحة العالمية حذرّت الخميس، من أن عدد الإصابات في أفريقيا، قد يصل إلى 10 ملايين حالة في غضون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنه "للحماية والبناء من أجل الرخاء المشترك، مطلوب 100 مليار دولار على الأقل للاستجابة الفورية بعمل شبكة أمان صحية واجتماعية".

وتؤيد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أيضاً، دعوة وزراء المالية الأفارقة بخصوص 100 مليار دولار إضافية، في شكل حوافز تشمل وقف كل خدمات الدين الخارجي.

وأعدت اللجنة أربعة تصورات، على أساس مستوى التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات الأفريقية، في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات، وقالت الدراسة إن أكثر من 1.2 مليار أفريقي، سيصابون بالمرض وبموت 3.3 مليون منهم هذا العام.

ومع ذلك، فإنه في أفضل السيناريوهات، في حالة تدخل الحكومات بشكلٍ قوي لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فبمجرد الوصول إلى حد 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص أسبوعياً، فسيعني ذلك حدوث 122.8 مليون إصابة، و2.3 مليون حالة تحتاج الرعاية بالمستشفيات و300 ألف وفاة.

وستتعطل جهود مكافحة المرض بسبب أن 36% من الأفارقة، ليس لديهم مرافق غسيل تصل إلى داخل المنازل، وأن نسبة الأسرّة في المستشفيات تبلغ 1.8 سرير مستشفى لكل 1000 شخص.

وقال التقرير إن أفريقيا تستورد 94% من الأدوية والمستحضرات الطبية، مشيراً إلى أن 71 دولة على الأقل فرضت حظراً أو حدّت من صادرات بعض المستلزمات التي تعتبر ضرورية لمكافحة المرض.

وجاء في التقرير أنه "في تقديرنا فإن ما بين 5 ملايين و29 مليون شخص، سيدفعون إلى ما دون خط الفقر المدقع الذي يبلغ 1.90 دولار في اليوم، بتأثير من فيروس كورونا.

وستخسر نيجيريا وحدها ما بين 14 و19.2 مليار دولار من عائدات صادرات النفط هذا العام، كما انخفضت بشدة أسعار صادرات السلع الأفريقية الأخرى.

وفوق كل ذلك، تعرّض إجراءات العزل العام في أوروبا والولايات المتحدة، صادرات أفريقيا السنوية من المنسوجات والملابس التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار للخطر، فضلاً عن السياحة، التي تمثل 8.5 من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.