قائد القوة البرية في الجيش الإيراني: سنزيح الستار عن منجزاتنا في مجال تشخيص كورونا قريباً

الوقت-قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، الجمعة، إن "القوة البرية في الجيش الإيراني نجحت في إنتاج منظومة تفرز غازاً معيناً في الهواء بإمكانه القضاء على كل أنواع الفيروسات خاصة كورونا في إطار شعاع 200 متر".

وأكد حيدري على هامش "استعراض الجيش الإيراني للدفاع البيولوجي" أن بلاده قادرة وبقوة على نقل التجارب الإيرانية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى باقي البلدان، "من دون أن تتأثر قدرتنا على مكافحته في الداخل".

وذكر حيدري أنه "لم نقم اليوم بإزاحة الستار عن منجزاتنا الدفاعية الجديدة، لكننا سنزيح الستار عن منجزاتنا في مجال تشخيص فيروس كورونا قريباً".

وأجرى الجيش الإيراني عرضاً عسكرياً لـ"الدفاع البيولوجي" في يومه الوطني تحت شعار "مدافعو السلامة"، بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي، وجمع من كبار القادة العسكريين في طهران وأنحاء البلاد.

وكان المتحدث باسم الجيش العميد تقي خاني قال إن طبيعة العرض العسكري هذا العام شهدت تغييراً كلياً بسبب تفشي "كورونا"، مؤكداً مشاركة كل الوحدات البرية والجوية والبحرية التابعة للجيش في هذا الاستعراض الذي يقام في 130 مدينة إيرانية، وذلك من خلال استخدام طاقاتها وإمكانياتها كافة.