الشامي: تصريحات غريفيث قريبة جداً من تهديدات قوى العدوان

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  السبت 24 شعبان 1441

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محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا! بالنظر إلی الصراع العالمي مع فيروس کورونا والظروف غير المواتية للشعب الفلسطيني، الذي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يواجهها بسبب الحصار الطويل، بات يعاني من مشاكل معيشية حادة أيضاً، يبدو أن الکيان الإسرائيلي رأى أن الظروف مناسبة لزيادة الضغط على الفلسطينيين، والسعي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بفيروس کورونا!

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم الوقت- عمق الفاجعة في البحرين لاينحصر بالمخاوف التي يعانيها الشعب البحريني على خليفة انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة الخليجية والعالم، وانما بسياسة آل خليفة القائمة على التمييز الطائفي والمذهبي منذ عدة عقود وظهر الأمر جليا مع بداية المطالب ...

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل" الوقت- لطالما عودنا العدو الصهيوني على الطعن في الظهر في أي مناسبة أو اتفاقية قد تبرم بينه وبين اي طرف آخر، والجميع يعلم جيدا أن "الكيان الاسرائيلي" خرق جميع المعاهدات الدولية واتفاقيات السلام التي وقعها مع أطراف عربية وفلسطينية وبالتالي من...

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية في الظروف التي كانت انظار الساحة السياسية العراقية تتجه نحو عدنان الزرفي الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لتشكيل الحكومة، ظهر فجأة اسم جديد على الساحة السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وذلك بعد إعلان استقالة الزرفي، حيث عيّن برهم صالح، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة القادمة.

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل الوقت - يشبه المشهد السياسي العراقي اللغز أو الأحجية التي يصعب تجميع قطعها ولكن من السهل انهيارها ، كل يوم ثمة عملية جديدة من السيولة السياسية على رأس الهيئة الحاكمة، وفي آخر التطورات ، وفي الظروف التي تلتفت فيها كل الأنظار نحو عدنان الزرفي بصفته الشخص الذي عينه برهم صالح ، رئيس جمهورية العراق ، في 17 مارس 2020 ، لتشكيل الحكومة الجديدة، وفجأة تم اقتراح اسم شخص جديد لهذا المنصب، وعلى الفور بعد تنحي الزرفي عن تشكيل في 9 أبريل 2020 تم تعيين مصطفى الكاظمي من قبل برهم صالح لتشكيل حكومة جديدة.

أخبار

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

الوقت-رد الوزير المفوض في سفارة الصين لدى مصر، لي يانغ، على اتهامات غربية بمسؤولية بلاده عن

بايدن يوجه انتقادات لاذعة لترامب لـ "تقاعسه في محاسبة الصين" الوقت-زعم المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الجمعة أن الأمريكيين يدفعون ثمن تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن محاسبة الصين على تفشي جائحة فيروس كورونا.

الصين: ارتفاع طفيف بالإصابات الجديدة بكورونا معظمها وافدة الوقت-أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورون

الأمم المتحدة: أفريقيا أمام كارثة بسبب فيروس كورونا الوقت- قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن فيروس كورونا سيقتل على الأرجح نحو 300 ألف أفريقي في الوقت الذي يثير فيه مخاطر الدفع بنحو 29 مليون شخص في هاوية الفقر المدقع، مطالبةً بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة.

قائد القوة البرية في الجيش الإيراني: سنزيح الستار عن منجزاتنا في مجال تشخيص كورونا قريباً الوقت-قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، الجمعة، إن "القوة البرية في الجيش

الشامي: تصريحات غريفيث قريبة جداً من تهديدات قوى العدوان الوقت-أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي، أنه "كل ما أراد العدوان التصعيد عسكرياً، يسعى لمغالطة الرأي العالم العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام".

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في الذكرى السنوية ليوم الجيش.. روحاني يشيد بالجهود التي يبذلها الجيش الإيراني الوقت- اشاد الرئيس الايراني حسن روحاني في يوم الجيش بالجهود التي يبذلها الجيش الايراني على كافة المستويات وقال إن الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلام، وفي الحروب الصعبة والناعمة، وفي الجبهة، وفي الشوارع، وفي الثكنات، وفي المشافي هو الحافظ لحياة إيران.

أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 33 ألفاً الوقت- تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا 33 ألفاً، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

الرئيس الفرنسي: هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا الوقت- اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا.

رئيس وزراء كيان الاحتلال يتبنّى مقترحاً لفتح السوق ضمن قيود! الوقت- تبنّى رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود. على ان يعرض على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم السبت 18 الجاري.

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أخبار

الشامي: تصريحات غريفيث قريبة جداً من تهديدات قوى العدوان

السبت 24 شعبان 1441
 
 
 
 
 
الشامي: تصريحات غريفيث قريبة جداً من تهديدات قوى العدوان

الشامي: تصريحات غريفيث قريبة جداً من تهديدات قوى العدوان

الوقت-أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي، أنه "كل ما أراد العدوان التصعيد عسكرياً، يسعى لمغالطة الرأي العالم العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام".

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الوقت-أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي، أنه "كل ما أراد العدوان التصعيد عسكرياً، يسعى لمغالطة الرأي العالم العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام".

وقال الشامي لقناة "المسيرة" اليمنية، إن "مبعوث الأمم المتحدة، يتدخل ليشكّل غطاءً للمغالطة الإعلامية لقوى العدوان"، مضيفاً أن "تصعيد العدوان عسكرياً منذ إعلانه وقف النار المزعوم، هو الأكبر منذ فترة ما قبل هذا الإعلان".

وأوضح الشامي أن "تصريحات المبعوث الأممي قريبة جداً، لتصريحات ناطق تحالف العدوان ولم يعد هناك فرق بين مضمون حديث الطرفين".

وأشار وزير الإعلام في حكومة صنعاء، إلى أن "المماطلة والمراوغة لا تفضي لأي حلول ومبادرة الوفد الوطني هي الحل الصحيح للأزمة، مضيفاً أن "الصمود والتصدي هو خيارنا لمواجهة خطوات قوى العدوان، ولن نقبل سوى بالحل الشامل الكامل الذي يحفظ سيادة واستقلال اليمن" .

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اليمن الشامي العدوان السعودي على اليمن انصار الله

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