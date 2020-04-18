الشامي: تصريحات غريفيث قريبة جداً من تهديدات قوى العدوان

الوقت-أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي، أنه "كل ما أراد العدوان التصعيد عسكرياً، يسعى لمغالطة الرأي العالم العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام".

وقال الشامي لقناة "المسيرة" اليمنية، إن "مبعوث الأمم المتحدة، يتدخل ليشكّل غطاءً للمغالطة الإعلامية لقوى العدوان"، مضيفاً أن "تصعيد العدوان عسكرياً منذ إعلانه وقف النار المزعوم، هو الأكبر منذ فترة ما قبل هذا الإعلان".

وأوضح الشامي أن "تصريحات المبعوث الأممي قريبة جداً، لتصريحات ناطق تحالف العدوان ولم يعد هناك فرق بين مضمون حديث الطرفين".

وأشار وزير الإعلام في حكومة صنعاء، إلى أن "المماطلة والمراوغة لا تفضي لأي حلول ومبادرة الوفد الوطني هي الحل الصحيح للأزمة، مضيفاً أن "الصمود والتصدي هو خيارنا لمواجهة خطوات قوى العدوان، ولن نقبل سوى بالحل الشامل الكامل الذي يحفظ سيادة واستقلال اليمن" .