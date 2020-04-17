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  الجمعة 23 شعبان 1441

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محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

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أخبار

كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات

كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات

الوقت- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة تسجيل، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي فيها إلى 10632.

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أخبار

كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات

الجمعة 23 شعبان 1441
 
 
 
 
 
كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات
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الوقت- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة تسجيل، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي فيها إلى 10632.

وبحسب آخر البيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد 230، في حين تم شفاء 72 حالة.

في سياق متصل، أعلن علماء كوريا الجنوبية اكتشاف 38 جسما مضادا (مضاد مناعي أو الغلوبولين المناعي) يمكنها تحييد فيروس "كوفيد-19"، ويمكن استخدام هذه الأجسام المضادة في الأدوية لعلاج المرضى.

هذا وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، والذي أصبح جائحة عالمية بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، عن بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، وكذلك أعلنت الصين والولايات المتحدة عن إجراء تجارب للقاحات مفترضة ضد الفيروس.

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