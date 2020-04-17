في الذكرى السنوية ليوم الجيش.. روحاني يشيد بالجهود التي يبذلها الجيش الإيراني

الوقت- اشاد الرئيس الايراني حسن روحاني في يوم الجيش بالجهود التي يبذلها الجيش الايراني على كافة المستويات وقال إن الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلام، وفي الحروب الصعبة والناعمة، وفي الجبهة، وفي الشوارع، وفي الثكنات، وفي المشافي هو الحافظ لحياة إيران.

وفي الذكرى السنوية ليوم الجيش اعلن الرئيس حسن روحاني في بيان له: ان الجيش الايراني يقدم اليوم الدعم للكوادر الطبية والصحية في مكافحة كورونا. وقال ان المواطنين الايرانيين وكذلك، الناشطون الاقتصاديون والاجتماعيون مشاهد القدرة التي يسطرها المدافعون عن الصحة والسلامة ويطلقون التهاني لجيش الجمهورية الاسلامية وكذا للاجهزة الصحية.

بيان الرئيس تلاه وزير الدفاع العميد امير حاتمي في الاستعراض الذي جرى بمناسبة يوم الجيش والذي اعتبر الرئيس روحاني ان العرض العسكري لمواجهة الحرب البيولوجية هو تجسيد للمواجهة مع العدو الخبيث مؤكدا ان الجيش الايراني لا يبحث عن الحروب وانما الحفاظ على الارواح.

وفي الاستعرض الذي جرى هذا اليوم تم عرض معدات مكافحة التلوث ، والمستشفيات المتنقلة، والمركبات المعدلة والمحسنة، وكذلك المساعدات المخلصة التي قدمها أفراد الجيش لمساعدة الشعب الإيراني في مكافحة فيروس "كورونا".