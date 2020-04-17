أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 33 ألفاً

الوقت- تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا 33 ألفاً، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

وتتصدر أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث تتجاوز حصيلة الوفيات اليومية ألفي حالة حسب تقرير جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت آخر الأرقام التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" أن عدد الوفيات في نيويورك وحدها بلغ 11477 حالة حتى الآن.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية كأكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 22 ألفا، وفي المرتبة الثالثة إسبانيا حيث سجلت حتى الآن 19300 حالة وفاة، وتليها فرنسا بنحو 18 ألف حالة وفاة.