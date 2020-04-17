رئيس وزراء كيان الاحتلال يتبنّى مقترحاً لفتح السوق ضمن قيود!

الوقت- تبنّى رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود. على ان يعرض على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم السبت 18 الجاري.

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال "ان نتنياهو قرر تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة".

وأضاف ان "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض المجالات التجارية التي تستطيع مزاولة عمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة. كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".

"سيكون بالإمكان الخروج من المنزل للقيام بنشاط رياضي يضم لا أكثر من شخصين وحتى مسافة ٥٠٠ متر من المنزل". ذكر مكتب نتنياهو.

كما سيسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالدراسة شريطة ان يكون كل طفل على حدة.

وذكرت ان الجهات المختصة ستقوم خلال ال-٤٨ ساعة المقبلة بإعداد مشروع قرار وبمسح المجالات التجارية التي تستطيع المشاركة في المخطط التجريبي. كما سيتم تحضير أنظمة مفصلة لتشغيل المصالح التجارية وإجراءات لتصرف الجمهور في الحيز العام وفي المصالح التجارية.

وأشار مكتب نتنياهو ان تغييرات قد تحدث في أعقاب المباحثات التي ستجرى خلال اليومين المقبلين.