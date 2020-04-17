قوى العدوان تكثّف خروقاتها وتشنّ غارات على المحافظات اليمنية

الوقت- كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشنت الغارات الجوية على عدد من محافظات اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة سبأ اليمنية نقلاً عن مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان بلغت 82 خرقاً بينها غارة جوية على المراوعة، وتحليق طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي و32 خرقاً بقصف مدفعي بـ272 قذيفة و46 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منزل المواطن بدير الشراعي بمنطقة القطيع التابعة لمديرية المراوعة شرق الحديدة ووقوع إصابات بينهم نساء.

واستهدفت مدفعية قوى العدوان مطار الحديدة بعدد من القذائف، وقصفت بأكثر من 10 قذائف مدفعية شمال غرب قرية مغاري في حيس، وبثمان قذائف قرية الشعب ومثلث العدين بحيس.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بأربعة صواريخ كاتيوشا منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وبعشر قذائف مدفعية غرب قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة .

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 62 قذيفة مدفعية مزارع ومنازل المواطنين في قرية الدحفش بأطراف مدينة الدريهمي، في حين حلقت طائرة تجسسية في أجواء المدينة .

واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات عسكرية جنوب قرية الكوعي بأطراف الدريهمي .

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وثماني غارات على مديرية الحزم منها على معسكر اللبنات وغارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وشن طيران العدوان غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وست غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء استهدفت منطقة وادي ظهر وجوار مستشفى ضلاع ومزرعة مواطن ما أدى لتضررها والمنازل المجاورة لها، وثلاث كسارات أحجار .

كما شن طيران العدوان غارتين وألقى قنابل ضوئية على منطقة الأعروش وغارة على منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال.