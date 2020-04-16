زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 22 شعبان 1441

إخترنا لكم

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا! بالنظر إلی الصراع العالمي مع فيروس کورونا والظروف غير المواتية للشعب الفلسطيني، الذي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يواجهها بسبب الحصار الطويل، بات يعاني من مشاكل معيشية حادة أيضاً، يبدو أن الکيان الإسرائيلي رأى أن الظروف مناسبة لزيادة الضغط على الفلسطينيين، والسعي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بفيروس کورونا!

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم الوقت- عمق الفاجعة في البحرين لاينحصر بالمخاوف التي يعانيها الشعب البحريني على خليفة انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة الخليجية والعالم، وانما بسياسة آل خليفة القائمة على التمييز الطائفي والمذهبي منذ عدة عقود وظهر الأمر جليا مع بداية المطالب ...

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل" الوقت- لطالما عودنا العدو الصهيوني على الطعن في الظهر في أي مناسبة أو اتفاقية قد تبرم بينه وبين اي طرف آخر، والجميع يعلم جيدا أن "الكيان الاسرائيلي" خرق جميع المعاهدات الدولية واتفاقيات السلام التي وقعها مع أطراف عربية وفلسطينية وبالتالي من...

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية في الظروف التي كانت انظار الساحة السياسية العراقية تتجه نحو عدنان الزرفي الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لتشكيل الحكومة، ظهر فجأة اسم جديد على الساحة السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وذلك بعد إعلان استقالة الزرفي، حيث عيّن برهم صالح، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة القادمة.

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل الوقت - يشبه المشهد السياسي العراقي اللغز أو الأحجية التي يصعب تجميع قطعها ولكن من السهل انهيارها ، كل يوم ثمة عملية جديدة من السيولة السياسية على رأس الهيئة الحاكمة، وفي آخر التطورات ، وفي الظروف التي تلتفت فيها كل الأنظار نحو عدنان الزرفي بصفته الشخص الذي عينه برهم صالح ، رئيس جمهورية العراق ، في 17 مارس 2020 ، لتشكيل الحكومة الجديدة، وفجأة تم اقتراح اسم شخص جديد لهذا المنصب، وعلى الفور بعد تنحي الزرفي عن تشكيل في 9 أبريل 2020 تم تعيين مصطفى الكاظمي من قبل برهم صالح لتشكيل حكومة جديدة.

أخبار

زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية

زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية

الوقت- على خلفية تفشي وباء الفيروس التاجي (كورونا)، دعا ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق، جميع الدول إلى أن تلتزم بتخفيض ميزانياتها العسكرية بنسبة 10- 15 % .

رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي" ينقل التكليف بتشكيل حكومة إلى الكنيست الوقت- أبلغ رئيس كيان الاحتلال "الاسرائيلي"، روبن ريفلين رسمياً رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس ان التكليف بتشكيل حكومة انتقل الى الكنيست لفترة تستمر 21 يوما، وفي حال لم يفلح أي نائب بإقامة الحكومة فإن الكيان سيذهب الى انتخابات رابعة.

الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية أمنية في صحراء الأنبار الوقت- نفذت قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش، الخميس، عملية امنية في صحراء الانبار للبحث عن خلايا جماعة "داعش" الوهابية.

النائب العام السوداني يؤكد أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين الوقت- كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر، حقيقة الانباء المتداولة عن منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

الهند تسجّل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الوقت- تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 12800 مصاب، بعد أن سجل قفزة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ 900 إصابة جديدة.

مستشار أمريكي سابق يتحدث عن احتمال أن يكون بيل جيتس سبب نشأة وانتشار كورونا الوقت- اقترح "روجر ستون" المستشار السابق للرئيس "دونالد ترامب"، الإثنين، أن الملياردير الأمريكي "بيل جيتس" ربما كان له يد في إنشاء فيروس "كورونا" وانتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم.

البحرية الأمريكية تدّعي أن قوارب إيرانية اقتربت من سفنها الحربية الوقت- زعمت قيادة "سنتكام" الارهابية ان 11 قاربا عسكريا ايرانيا اقتربت من سفنها الحربية في منطقة الخليج الفارسي ولكن دون وقوع حادث يذكر .

نائب البرلمان البريطاني: مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلينا الوقت- أعلن نائب البرلمان البريطاني، ووزير الدولة للسياسة التجارية جريج هاندز، أن مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلى بريطانيا لمساعدتها في مواجهة تفشى وباء كورونا.

الأمينُ العام للأمم المتحدة ينتقد قرار ترامب قطع مساعدات أمريكا لـ"الصحة العالمية" الوقت- انتقدَ الأمينُ العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قرارَ الرئيسِ الأمريكي دونالد ترامب تجميدَ مساهمةِ بلادِه المالية في منظمة الصحة العالمية.

وسط أزمة جائحة فيروس كورونا.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تخفّض راتبها الوقت- أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة جائحة فيروس كورونا.

الكاظمي: سيكون لنا حوار جادّ مع أمريكا بشأن طبيعة وجودهم في العراق الوقت- أعلن رئيس وزراء العراق المكلف مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء، ان أسماء أعضاء الكابينة الوزارية أصبحت جاهزة، موضحا أنه سيجري حوارا جادا مع اميركا بشأن طبيعة وجودهم في العراق.

روحاني: علينا مكافحة فيروس كورونا والبطالة معاً الوقت- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني باننا نكافح فيروس كورونا والبطالة معا في الوقت الحاضر، معتبرا الصحة والمعيشة الهاجس الاهم لمواطنينا اليوم.

الرئاسة التونسية تعلن تسلّمها شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن الوقت- أعلنت الرئاسة التونسية عن تسلم البلاد شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن، لاستعماله في علاج المصابين بفيروس كورونا.

القوات المسلحة اليمنية تكسر ثلاثة زحوف للعدوان باتجاه مأرب والبيضاء الوقت- أكد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، كسر زحفين واسعين لقوى العدوان السعودي الأمريكي في محافظة مأرب، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات في كيان الاحتلال الوقت- ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في كيان الاحتلال إلى 124 وفاة، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أعلن مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع (جنوب)، عن وفاة مسنة تبلغ من العمر (82 عامًا) بعد معاناتها من أمراض مزمنة.

دوريات أمريكية تتحرك على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا الوقت- كشف مسؤول مكتب بدر /فرع الانبار، قصي الانباري، الاثنين، عن تحركات امريكية جديدة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

ارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار خفض الإنتاج الوقت- ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم على خلفية تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فيها عزم الدول الرئيسة المصدرة للنفط في العالم خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

حكومة الوفاق الليبية تسيطر على 6 مدن غرب العاصمة طرابلس الوقت- شهدت ليبيا تطورات ميدانية متسارعة، حيث نجحت قوات حكومة الوفاق في السيطرة على 6 مدن إلى الغرب من العاصمة طرابلس، سقطت الواحدة تلو الأخرى.

ارتفاع أعداد الإصابات بألمانيا لتسجل 170 وفاة جديدة بكورونا الوقت- ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض بعدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.

الصحة الإيرانية: بلادنا نجحت في إدارة أزمة كورونا ونشهد تراجعاً في تفشي الفيروس الوقت- قال مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج، أن بلادنا نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، ونشهد تراجع تفشي الفيروس.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. التشكيلة الوزارية قريباً إلى النور

ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. وإسرائيل تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!

معضلة تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" .. فشل من العيار الثقيل

الهند تسجّل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي" ينقل التكليف بتشكيل حكومة إلى الكنيست

قنبلة كورونا الموقوتة في مخيمات اللاجئين السوريين

النائب العام السوداني يؤكد أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين

زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية

بين موسكو والرياض.. حرب الأسعار تحطّ رحالها عند أكبر "خفض للإنتاج في التاريخ"

عقب اكتشاف أول إصابة بـ"كورونا".. "غريفيث" يدعو الأطراف المتنازعة لوقف الحرب في اليمن

الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية أمنية في صحراء الأنبار

البحرية الأمريكية تدّعي أن قوارب إيرانية اقتربت من سفنها الحربية

مستشار أمريكي سابق يتحدث عن احتمال أن يكون بيل جيتس سبب نشأة وانتشار كورونا

"كورونا" يقتحم اليمن بعد تسجيل أول إصابة.. ما مصدرها؟

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

الحوثي: التصعيد يؤكد أن تصريحات التحالف "مناورات سياسية"

كندا تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

كورونا تُجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية

تقارير أمريكية عن إصابة عشرات الأمراء بفيروس كورونا وإعلام آل سعود يلتزم الصمت

هل سيحل اتفاق أوبك وأوبك بلس الکبير أزمة النفط العالمية؟

الربح الفائق لـ "تجار كورونا" في أمريكا عبر تحطيم رقم قياسي في شراء الأسلحة

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟

محلل سياسي: مخططات أمريكية جديدة تنطلق عبر قاعدة عين الأسد

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

وسط تكتم شديد في سجون البحرين .. قلق متزايد من إصابات محتملة بكورونا بين المعتقلين

الرئيس الإيراني: جميع شرائح الشعب تشارك في مكافحة كورونا والأوضاع في ايران أفضل من أوروبا

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

الاحتلال السعودي للبحرين.. لماذا لا تزال قوات "درع الجزيرة" جاثمة على صدور البحرينيين؟

هل أصبح "الكرملين" بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟

انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق

بعد 5 سنوات من العدوان البربري السعودي.. محافظة الجوف تعود إلى أحضان صنعاء + صور

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟

الجزائر تضع مواطنيها القادمين من تونس في الحجر الصحي

التطبيع في زمن الكورونا

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟

كيف تقيم الجماعات الإرهابية في إدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟

هل تخطط أمريكا لانقلاب في العراق؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية

الخميس 22 شعبان 1441
 
 
 
 
 
زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- على خلفية تفشي وباء الفيروس التاجي (كورونا)، دعا ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق، جميع الدول إلى أن تلتزم بتخفيض ميزانياتها العسكرية بنسبة 10- 15 % .

ورأى غورباتشوف في مقالة نشرت في مجلة "تايم" الأمريكية، أن وباء الفيروس التاجي العالمي أظهر بوضوح ضرورة إعادة توجيه الأموال من الأهداف العسكرية لضمان الأمن البشري.

وشدد الزعيم السوفيتي السابق على ضرورة وضع الأمن البشري في المقام الأول، وقبل كل شيء، توفير الغذاء والمياه وحماية البيئة وإعطاء الأولوية التامة لصحة الإنسان.

ولفت إلى ضرورة تغيير مفهوم الأمن بشكل جذري، والذي لا يزال حتى الآن ينحصر بشكل رئيس في الجانب العسكري.

وأكد غورباتشوف في هذا الشأن أن "كل الجهود سيكون مآلها الفشل، إذا استمرت الحكومات في إلقاء الأموال الهائلة في مرجل سباق التسلح. وتتضح اليوم بشكل خاص، ضرورة إعادة توزيع الأموال، وإعادة توجيهها من الأهداف العسكرية إلى الأهداف المتعلقة بالأمن البشري".

ورأى الرئيس السوفيتي السابق وجود حاجة إلى "تطوير استراتيجية، وإعداد وتخطيط وإنشاء احتياطيات"، من أجل الأمن البشري.

واقترح لهذا الهدف "البدء في التحضير لجلسة طارئة للأمم المتحدة وعقدها بمجرد استقرار الوضع. ويجب أن تُجرى مراجعة كاملة للأجندة العالمية. على وجه التحديد، أدعو جميع الدول إلى القبول بالالتزام خفض ميزانياتها العسكرية بنسبة 10-15%. هذا هو الحد الأدنى الذي يجب عمله اليوم".

وأكد غورباتشوف أن وباء كورونا يشكل تهديدا واحدا لجميع البلدان "ولا أحد بمفرده يستطيع مواجهة هذا التحدي الجديد".

ورصد الزعيم السوفيتي السابق أن خطر وباء كورونا وتبعاته اليوم، "شديد بشكل خاص على الفقراء، وهو يزيد في الوقت نفسه من تفاقم مشكلة عدم المساواة"، داعيا العالم إلى أن يتغير بعد الوباء نحو الأفضل بشكل حقيقي.

وأعرب عن قناعته بأن "المهمة الرئيسة اليوم هي هزيمة هذا العدو الخبيث. لكننا نحتاج اليوم إلى التفكير في الكيفية التي سنعيش بها، بعد أن نترك هذه المشكلة وراءنا".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تفشي وباء الفيروس ميخائيل غورباتشوف تخفيض الميزانيات العسكرية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء