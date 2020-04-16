النائب العام السوداني يؤكد أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين

الوقت- كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر، حقيقة الانباء المتداولة عن منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وأكد النائب العام أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كلياً أو جزئيًا ، و أن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة الدولة تمارس صلاحياتها و سلطاتها و مهامها وفقًا لقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

وقال تعميم صحفي صادر عن النيابة العامة إن ما تناقلته الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية من أن النائب العام منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو خبر غير صحيح وإشاعة والقصد منه النيل من استقلال النيابة العامة