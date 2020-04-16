مستشار أمريكي سابق يتحدث عن احتمال أن يكون بيل جيتس سبب نشأة وانتشار كورونا

الوقت- اقترح "روجر ستون" المستشار السابق للرئيس "دونالد ترامب"، الإثنين، أن الملياردير الأمريكي "بيل جيتس" ربما كان له يد في إنشاء فيروس "كورونا" وانتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم.

وأشار "ستون" إلى أن "جيتس" ربما فعل ذلك حتى يتمكن من زراعة الرقائق الإلكترونية الدقيقة في رؤوس الناس للتمييز بين من وقع اختباره لـ"كورونا" ومن لم يتم اختباره.

وتحدث "ستون" إلى "جو بيسكوبو"، مقدم البرنامج الإذاعي "The Answer" على موجات "970 AM"، الذي سأل عن نظريات المؤامرة فيما يتعلق بالوباء: "ما إذا كان بيل جيتس لعب دورا من عمه ما في إنشاء هذا الفيروس وانتشاره، فهذا أمر مفتوح للنقاش الجاد".

وأضاف أن "جيتس" وعلماء آخرين يستخدمون الوباء كوسيلة لزرع الرقائق الدقيقة في الناس وفرض التطعيمات الإلزامية.

وحسب "ستون"، فإن هذه النظرية حول دور "جيتس" في الوباء مرتبط بخطته المزعومة لزراعة الرقائق الإلكترونية في الأشخاص، والتي تحتوي على "التطعيمات الإلزامية".

وبشدة، عارض "ستون"، الذي حُكم عليه بالسجن 40 شهرا بسبب أفعاله خلال حملة "ترامب" الانتخابية لعام 2016، فرض التطعيمات الإلزامية.

ولطالما كان "جيتس" مدافعا صريحا عن الاستعداد لأزمة صحية عالمية مثل الفيروسات التاجية، لدرجة انتشار حديث حول تنبؤ الرجل بالمرض قبل 3 أعوام.

كما ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" أن "جيتس" أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن منظمته الخيرية ستستثمر مليارات الدولارات في المصانع التي ستركز على تطوير العديد من اللقاحات