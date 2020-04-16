البحرية الأمريكية تدّعي أن قوارب إيرانية اقتربت من سفنها الحربية

الوقت- زعمت قيادة "سنتكام" الارهابية ان 11 قاربا عسكريا ايرانيا اقتربت من سفنها الحربية في منطقة الخليج الفارسي ولكن دون وقوع حادث يذكر .

وبحسب بيان صادر عن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، فإن "11 قاربا تابعا للحرس الثوري الإيراني، مرت في محيط السفن الأمريكية مرات عديدة، وأن بعضها اقترب من السفن بشكل كبير جدا وقام بحركات استفزازية .

وادعت البحرية الامريكية انها حذرت القوارب الإيرانية عدة مرات ولكنها لم تستجب الا بعد ساعة من الزمن، وأنها ابتعدت عن مكان الحدث دون وقوع أية اشتباكات بين الجانبين..