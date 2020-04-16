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  السبت 24 شعبان 1441

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محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا! بالنظر إلی الصراع العالمي مع فيروس کورونا والظروف غير المواتية للشعب الفلسطيني، الذي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يواجهها بسبب الحصار الطويل، بات يعاني من مشاكل معيشية حادة أيضاً، يبدو أن الکيان الإسرائيلي رأى أن الظروف مناسبة لزيادة الضغط على الفلسطينيين، والسعي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بفيروس کورونا!

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أخبار

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كوريا الجنوبية تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا وسط تراجع في عدد الإصابات

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طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية

السبت 24 شعبان 1441
 
 
 
 
 
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
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الوقت- لا يسلط الاعلام الضوء على طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية ومع ذلك لا يمكن لأحد أن ينكر مدى الدعم الذي تقدمه الرباط للقضية الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي، ويمكن أن نطلق عليه "الدعم الصامت" لكنه فعال ويحظى بترحيب كبير من الجانب الفلسطيني والشعوب العربية عامة، وقد برز هذا الدور بشكل كبير خلال الحروب التي خاضتها المقاومة الفلسطينية مع العدو الصهيوني، وتكلل هذا الدعم خلال مرحلة الاعلان عن "صفقة القرن"، اذ كانت المغرب على رأس الدول التي عارضت هذه الصفقة، وما الاتصال الاخير الذي جرى بين رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، ظهر الأحد الماضي، وسعد الدين العثماني، رئيس وزراء المملكة المغربية، والتفاصيل التي تضمنها الاتصال الا تاكيد على طبيعة العلاقة بين الجانبين ومدى أهميتها.

ووفق حركة (حماس)، فقد استعرض هنية، خلال الاتصال مع رئيس الوزراء المغربي ثلاثة ملفات: أولها التطورات الخطيرة المتعلقة بقضية القدس، في ظل الحديث عن اجتماعات اللجنة الأمريكية الإسرائيلية، فيما يسمى ضم أراضي الضفة الغربية، وفقًا لما ورد في (صفقة القرن).

وأشار إلى ما يجري في المدينة نفسها من سياسات التهويد والاستيطان والعقوبات الجماعية لأبناء شبعنا في القدس، وإهمال المواطنين، وخاصة من الرعاية الصحية في ظل تفشي فيروس (كورونا).وطالب هنية، خلال الاتصال، بنقل رسالة إلى الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس للتحرك العاجل، والعمل مع الجهات كافة؛ لكشف أبعاد المخطط الأمريكي الإسرائيلي، وقطع الطريق على جريمة الضم، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني، سيظل في موقع الصمود والمقاومة والدفاع عن القدس، وأرضه المحتلة.

واستعرض رئيس المكتب السياسي لحماس أيضًا، تداعيات أزمة تفشي فيروس (كوفيد- 19)، وانعكاساتها على الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، والتي تُضاف إلى الأزمات الموجودة أصلًا من حصار وقلة الإمكانات، خاصة في المجال الصحي، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدة لأهلنا في القطاع من أجهزة تنفس، وشرائح الفحص، والأدوية اللازمة للتعامل مع الفيروس، والمرضى.

وتطرق هنية إلى أوضاع الشعب الفلسطيني في الشتات ومخيمات اللجوء، وخاصة في لبنان وسوريا وغيرها من المناطق، مستعرضًا أحوالهم الإنسانية المترتبة على انتشار الفيروس، مشددًا على أهمية تقديم ما يمكن من مساهمات لهم، شارحًا ما تقوم به الحركة في الخارج للتخفيف عن شعبنا، رغم شُح الإمكانات وسياسية تجفيف المنابع التي تلاحق الحركة.

وأشار إلى الترتيبات مع الأمم المتحدة، والتي من خلالها يمكن إيصال المساعدات، سواء داخل أو خارج الأرض المحتلة.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، الاهتمام بهذه القضايا التي طرحها رئيس الحركة، واعدًا بنقلها إلى الملك، ومتابعة الإجراءات، التي يمكن أن تصدر بهذا الخصوص، سواء في القدس أو غزة أو في الشتات، متمنيًا للشعب الفلسطيني مزيدًا من الصمود والثبات في وجه المحتل، وفي وجه وباء (كورونا)، وتأكيده وقوف المغرب الشقيق إلى جانب أهلنا في فلسطين.

العلاقات المغربية_الفلسطينية

طبيعة الاتصال التي جرت بين الجانب الفلسطيني وتحديدا "حماس" مع المسؤولين المغربيين، تؤكد عمق العلاقة متانتها والثقة المتبادلة بين الطرفين، والتي تمتد لعقود طويلة، حيث كان للمغرب دور كبير ومهم في دعم وإسناد قضية فلسطين، ولا يمكن التنازل عنها، ولها حق في تقرير مصيرها وإقامة الدولة على ترابها الوطني، ودعم الاستقلال وحقها الثابت في مواجهة الاحتلال.

وبقيت المملكة المغربية تدعم القضية الفلسطينية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف رغم كل العقبات والضغوطات، وتجلي ذلك في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وكذلك في عهد الملك محمد السادس، حيث تميزت سياسة المغرب الخارجية في تفاعلها مع تطورات القضية الفلسطينية، عبر طابع المساندة والدعم من خلال توظيف الدبلوماسية المغربية من طرف الملك محمد السادس، في المحافل الدولية وعبر اللقاءات الثنائية الدبلوماسية للدفاع عن القضية الفلسطينية ومتابعة تفاعلاتها عربيا ودوليا .

الشعب المغربي

عقب إعلان ترامب القدس عاصمة "اسرائيل" انطلقت مظاهرات حاشدة في الرباط تندد بهذا القرار؛ حيث تظاهر عشرات الآلاف من مواطني المغرب، وحمل المتظاهرون في مسيرة مليونيه شعار "من أجل القدس.. مع المقاومة"، صورًا للمسجد الأقصى ولافتات كتب عليها "القدس لنا" و"باب المغاربة يناديكم" و"فلسطين قلب الأمة"، ورددوا شعارات منددة بإعلان ترامب وداعية الدول العربية والإسلامية إلى الرد بقوة على "القرار الطائش".

وفي جمعة الغضب، التي تلت صدور القرار، خرج آلاف المغاربة فيما يزيد عن سبعين مظاهرة احتجاجية تلبية لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، ونظّمت نحو خمسين وقفة احتجاجية أمام المساجد بعد صلاة الجمعة، كما نُظمت وقفة أمام القنصلية الأمريكية التي شهدت مشاركة مكثفة للمواطنين للتنديد بالإعلان.

على المستوى الرسمي؛ شدد الملك المغربي في رسالته إلى الشعب الفلسطيني على محورية قضية القدس ورفض كل مساس بمركزها القانوني والسياسي وضرورة احترام رمزيتها الدينية والحفاظ على هويتها الحضارية العريقة، وأشار إلى المساعي والاتصالات المكثفة التي تقوم بها بلده منذ تواتر الأخبار حول نية الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارتها إلى المدينة المقدسة.

المملكة المغربية قدّمت عبر التاريخ دعماً واسنادا للقضية الفلسطينية لم تقف عند حد المساعدات الانسانية بل تمثل التضامن عبر رحلة متواصلة كان ابرزها:

1- دور المغرب في دعم المدينة المقدسة عبر لجنة القدس التي تأسست بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عام خمسة وسبعين من القرن الماضي في جدة.

2- احتضان المغرب الشقيق لأول مؤتمر إسلامي للقمة 1969 كرد فعل على إحراق الصهاينة للمسجد الأقصى في القدس عاصمة دولة فلسطين.

3- جسد مؤتمر الرباط أكتوبر 1974 قرارات تاريخية تجلت في تكريس دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكذا التزام الدول العربية بتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

4- سياسة المغرب الخارجية في تفاعلها مع تطورات القضية الفلسطينية مرت عبر طابع المساندة والدعم من خلال توظيف الدبلوماسية المغربية من جهة الملك محمد السادس، وفي المحافل الدولية وعبر اللقاءات الثنائية الدبلوماسية للدفاع عن القضية الفلسطينية ومتابعة تفاعلاتها عربيا ودوليا.

5- شكلت القضية الفلسطينية حسب تفاعلاتها الداخلية و الإقليمية والدولية ملفا محوريا في علاقات الملك محمد السادس الثنائية، وكانت ومازالت إحدى الأولويات التي تحظى باهتمامه، حيث دأب العاهل المغربي في علاقاته التي تجمعه بالرؤساء والملوك ورؤساء المنظمات الدولية على حثهم على التعاون لإيجاد حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وللعلم أن المغرب مازال يشرف على العديد من المشاريع التنموية في فلسطين وتحديدا في مدينة القدس المحتلة، حتى لا يتم تهجير الفلسطينيين من هناك.

6- استضافة المغرب سنويا في الجامعات المغربية للطلاب الفلسطينيين في المغرب وتعليمهم مجانا وتقديم المساعدات المالية لهم عبر منحة تقدم شهريا من طرف الملك محمد السادس.

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