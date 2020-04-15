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أخبار

الرئاسة التونسية تعلن تسلّمها شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن

الأربعاء 21 شعبان 1441
 
 
 
 
 
الرئاسة التونسية تعلن تسلّمها شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن
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الوقت- أعلنت الرئاسة التونسية عن تسلم البلاد شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن، لاستعماله في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الرئاسة التونسية أن ذلك جاء إثر مكالمة هاتفية أجراها رئيس الدولة قيس سعيد مع الملك الأردني عبد الله الثاني.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع التونسية إلى أن الشحنة تشمل 2500 علبة من دواء الكلوروكين.

وفي وقت سابق أكد المدير العام للرعاية الصحية الأساسية في تونس شكري حمودة في تصريح لقناة "فرانس 24" أن "تونس بدأت تعتمد دواء الكلوروكين في إطار تجارب بحثية على المصابين بفيروس كورونا".

والكلوروكين قد شاع استخدامه منذ أكثر من نصف قرن في العالم لمعالجة الملاريا وبعض الأمراض المعدية الأخرى مثل مرض "لايم".

وكان الرئيس التونسي، والملك الاردني عبد الله الثاني أجريا اتصالا هاتفيا في 25 مارس الماضي، أعلن الملك الأردني خلاله عن قراره توجيه طائرة أردنية خاصة إلى تونس، محملة بالكلوروكين الذي أعطى نتائج إيجابية في معالجة فيروس كورونا.

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الرئاسة التونسية دواء الكلوروكين علاج المصابين بفيروس كورونا

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