ارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار خفض الإنتاج

الوقت- ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها عزم الدول الرئيسة المصدرة للنفط في العالم خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

وذكرت وكالة فرانس برس أن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار بلغ 56ر22 دولاراً أي بارتفاع بنسبة 67ر0 بالمئة بينما عادل سعر برنت بحر الشمال تسليم حزيران 15ر32 دولاراً متقدماً بنسبة 29ر1 بالمئة.

وكان ما يعرف بتحالف “أوبك بلس” والذي يضم دول منظمة أوبك وشركاءها قد وافق الأحد الماضي على خفض إنتاجه بنحو 7ر9 ملايين برميل في اليوم في أيار وحزيران.