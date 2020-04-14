الصحة الإيرانية: بلادنا نجحت في إدارة أزمة كورونا ونشهد تراجعاً في تفشي الفيروس

الوقت- قال مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج، أن بلادنا نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، ونشهد تراجع تفشي الفيروس.

وفي اجتماع للجنة خراسان الرضوية لمواجهة كورونا والسيطرة عليه في مشهد، اشار الدكتور قاسم جان بابائي مساء أمس الاثنين، إلى أن أبعاد فيروس كورونا غير معروفة تماما للباحثين.

وتابع: بالنظر إلى إمكانية مواجهة البلاد لفيروسات أخرى مماثلة في المستقبل، فقد تقرر التحرك نحو البنية التحتية التي قد نحتاجها في المستقبل.

وفي إشارة إلى إزالة القيود الموجودة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد، قال مساعد وزير الصحة والتعليم الطبي: يجب أن تتم إزالتها تدريجيا مثل التطبيق التدريجي للقيود، ، وعلى أي حال، يجب تقييم آثار أي تدخل ثم اتخاذ الخطوة التالية.