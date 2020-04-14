الصحة الإيرانية: بلادنا نجحت في إدارة أزمة كورونا ونشهد تراجعاً في تفشي الفيروس

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  الثلاثاء 20 شعبان 1441

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مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية في الظروف التي كانت انظار الساحة السياسية العراقية تتجه نحو عدنان الزرفي الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لتشكيل الحكومة، ظهر فجأة اسم جديد على الساحة السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وذلك بعد إعلان استقالة الزرفي، حيث عيّن برهم صالح، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة القادمة.

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل الوقت - يشبه المشهد السياسي العراقي اللغز أو الأحجية التي يصعب تجميع قطعها ولكن من السهل انهيارها ، كل يوم ثمة عملية جديدة من السيولة السياسية على رأس الهيئة الحاكمة، وفي آخر التطورات ، وفي الظروف التي تلتفت فيها كل الأنظار نحو عدنان الزرفي بصفته الشخص الذي عينه برهم صالح ، رئيس جمهورية العراق ، في 17 مارس 2020 ، لتشكيل الحكومة الجديدة، وفجأة تم اقتراح اسم شخص جديد لهذا المنصب، وعلى الفور بعد تنحي الزرفي عن تشكيل في 9 أبريل 2020 تم تعيين مصطفى الكاظمي من قبل برهم صالح لتشكيل حكومة جديدة.

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟ الوقت- القِيادة السعوديّة تعیش الیوم في أكثر من مأزق، ابتداءً من حرب اليمن، ومُرورًا بالحرب النفطيّة التي أشعلت فتيلها ضِد روسيا وانتهاء بتفشي فيروس الكورونا...

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أخبار

دوريات أمريكية تتحرك على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

دوريات أمريكية تتحرك على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

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حكومة الوفاق الليبية تسيطر على 6 مدن غرب العاصمة طرابلس الوقت- شهدت ليبيا تطورات ميدانية متسارعة، حيث نجحت قوات حكومة الوفاق في السيطرة على 6 مدن إلى الغرب من العاصمة طرابلس، سقطت الواحدة تلو الأخرى.

ارتفاع أعداد الإصابات بألمانيا لتسجل 170 وفاة جديدة بكورونا الوقت- ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض بعدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.

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أخبار

الصحة الإيرانية: بلادنا نجحت في إدارة أزمة كورونا ونشهد تراجعاً في تفشي الفيروس

الثلاثاء 20 شعبان 1441
 
 
 
 
 
الصحة الإيرانية: بلادنا نجحت في إدارة أزمة كورونا ونشهد تراجعاً في تفشي الفيروس
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الوقت- قال مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج، أن بلادنا نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، ونشهد تراجع تفشي الفيروس.

وفي اجتماع للجنة خراسان الرضوية لمواجهة كورونا والسيطرة عليه في مشهد، اشار الدكتور قاسم جان بابائي مساء أمس الاثنين، إلى أن أبعاد فيروس كورونا غير معروفة تماما للباحثين.

وتابع: بالنظر إلى إمكانية مواجهة البلاد لفيروسات أخرى مماثلة في المستقبل، فقد تقرر التحرك نحو البنية التحتية التي قد نحتاجها في المستقبل.

وفي إشارة إلى إزالة القيود الموجودة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد، قال مساعد وزير الصحة والتعليم الطبي: يجب أن تتم إزالتها تدريجيا مثل التطبيق التدريجي للقيود، ، وعلى أي حال، يجب تقييم آثار أي تدخل ثم اتخاذ الخطوة التالية.

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مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج تراجع تفشي الفيروس أزمة فيروس كورونا

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