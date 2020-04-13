هل سيؤدي فيروس كورونا إلی نهاية وجود ترامب في البيت الأبيض؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 20 شعبان 1441

إخترنا لكم

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل" الوقت- لطالما عودنا العدو الصهيوني على الطعن في الظهر في أي مناسبة أو اتفاقية قد تبرم بينه وبين اي طرف آخر، والجميع يعلم جيدا أن "الكيان الاسرائيلي" خرق جميع المعاهدات الدولية واتفاقيات السلام التي وقعها مع أطراف عربية وفلسطينية وبالتالي من...

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية في الظروف التي كانت انظار الساحة السياسية العراقية تتجه نحو عدنان الزرفي الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لتشكيل الحكومة، ظهر فجأة اسم جديد على الساحة السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وذلك بعد إعلان استقالة الزرفي، حيث عيّن برهم صالح، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة القادمة.

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل الوقت - يشبه المشهد السياسي العراقي اللغز أو الأحجية التي يصعب تجميع قطعها ولكن من السهل انهيارها ، كل يوم ثمة عملية جديدة من السيولة السياسية على رأس الهيئة الحاكمة، وفي آخر التطورات ، وفي الظروف التي تلتفت فيها كل الأنظار نحو عدنان الزرفي بصفته الشخص الذي عينه برهم صالح ، رئيس جمهورية العراق ، في 17 مارس 2020 ، لتشكيل الحكومة الجديدة، وفجأة تم اقتراح اسم شخص جديد لهذا المنصب، وعلى الفور بعد تنحي الزرفي عن تشكيل في 9 أبريل 2020 تم تعيين مصطفى الكاظمي من قبل برهم صالح لتشكيل حكومة جديدة.

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟ الوقت- القِيادة السعوديّة تعیش الیوم في أكثر من مأزق، ابتداءً من حرب اليمن، ومُرورًا بالحرب النفطيّة التي أشعلت فتيلها ضِد روسيا وانتهاء بتفشي فيروس الكورونا...

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟ الوقت - يمكن اعتبار صعود دونالد ترامب إلى السلطة وتقلده منصب رئيس لأمريكا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وتنصيبه في البيت الأبيض في 20 يناير 2017 أحد أهم الأحداث السياسية في مجال معادلات السياسة الدولية خلال العقد الحالي ، فخلال المنافسات الانتخابية ، قام ترامب بطرح شعارات صعبة تحدّى بها على المستوى المحلي لأمريكا والنظام الدولي ككل ، بالإضافة الى تقديم وعود مثيرة للجدل ، وقد افترض أنه في حال فاز في الانتخابات فإن العديد من القيم والتقاليد السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية ستواجه تحديات خطيرة

أخبار

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

الوقت- نقلت صحيفة "تايمز" عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قوله لزملائه، إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% بين شهري أبريل ويونيو من العام الجاري.

الجيش اليمني يفشل محاولات تسلل للعدوان بالبيضاء الوقت- أفشل الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، عدة محاولات تسلل نفذها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبهة ناطع محافظة البيضاء.

حماس: لم نلمس جدية عملية من طرف الاحتلال في التعاطي مع ملف الأسرى الوقت- قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الحركة لم تلمس "جدية عملية" من الكيان الصهيوني بشأن إبرام اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وفاة طبيبين جزائريين بكورونا وسط مخاوف من تزايد عدد الإصابات الوقت- توفي طبيبين اثنين في الجزائر بشكل متزامن بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

الصين تؤكّد تسجيل حالتي إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في إقليمين الوقت- في الوقت الذي تكافح فيه الصين للقضاء على فيروس كورونا المستجد، قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان ليل الأحد، إن الصين أكدت تسجيل حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمين.

رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية : وردتنا تقارير عن تسجيل اصابات بكورونا في الشمال السوري الوقت- صرّح رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية محمد غوللو أوغلو، بأن مؤسسته تتابع عن كثب احتمال تفشي فيروس كورونا بإدلب السورية، في حين وردت تقارير عن تسجيل إصابات في تل أبيض شرقي الفرات.

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة الوقت- شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت عدداً من المواطنين بينهم نائب وأسرى محررين.

الرئيس الإيراني: جميع شرائح الشعب تشارك في مكافحة كورونا والأوضاع في ايران أفضل من أوروبا الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، في كلمة خلال اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا إن الأوضاع في ايران أفضل من أوروبا بسبب مشاركة جميع شرائح الشعب والمؤسسات في مكافحة كورونا.

ألمانيا تسجّل 2821 اصابة جديدة بكورونا الوقت- كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 120479 حالة.

لأول مرة في تاريخ أمريكا.. ترامب يعلن حالة الكارثة الكبرى في جميع الولايات الوقت- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الكارثة الكبرى في جميع الولايات الخمسين، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد بسبب فيروس كورونا.

توقعات بعجز افتراضي في موازنة الكويت بمقدار 17.32 مليار دولار الوقت- في وقت دعا فيه البنك الدولي، السلطات الكويتية، إلى إجراء إصلاحات هيكلية، مع دعم القطاع الخاص توقع تقرير اقتصادي أن تحقق الموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية (2019-2020)، عجزاً افتراضياً بقيمة 5.4 مليارات دينار (17.32 مليار دولار).

محلل سياسي: مخططات أمريكية جديدة تنطلق عبر قاعدة عين الأسد الوقت- حذر المحلل السياسي العراقي كريم الخيكاني، الاحد، من مخططات اميركية جديدة تنطلق عبر قاعدة عين الاسد، لافتا الى ان القوات الاميركية لم تنسحب تنفيذا لقرار البرلمان العراقي بل من اجل المجيء بقوات محتلة جديدة "بشكل شرعي"، حسب قوله.

كندا تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية الوقت-رفعت الحكومة الكندية، أمس الخميس، الحظر المفروض على تصدير الأسلحة

"كورونا" يقتحم اليمن بعد تسجيل أول إصابة.. ما مصدرها؟ الوقت-أعلنت اليمن، التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، تسجيل أول حالة إصابة

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات الوقت-كشف تقرير استخباراتي أميركي، عن الخشية من تعاظم نشاطات المجموعات العنصرية والمتشددة،

الحوثي: التصعيد يؤكد أن تصريحات التحالف "مناورات سياسية" الوقت-قال عضو المجلس السياسيِ الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن ‏استمرار التحالف

كورونا تُجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية الوقت-تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، على الأحق ب

"أصحاب الكهف" يستهدف رتلاً للجيش الأميركي في العراق الوقت-نشر تنظيم جديد في العراق يطلق على نفسه اسم "المقاومة الاسلامية في العراق

وزير الطاقة السعودي: الاتفاق على خفض انتاج النفط يتوقف على انضمام المكسيك الوقت-قال وزير الطاقة السعودي لوكالة "رويترز" إن الاتفاق على خفض انتاج

العدوان السعودي الأمريكي يواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة نفطية وثلاث غذائية الوقت- صرّح مصدر مسؤول بميناء الحديدة لشبكة المسيرة أن بحرية العدوان السعودي الأمريكي تواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة مشتقات نفطية و3 سفن غذاء الرغم من حصولها على تصاريح أممية في جيبوتي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

الجيش اليمني يفشل محاولات تسلل للعدوان بالبيضاء

رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية : وردتنا تقارير عن تسجيل اصابات بكورونا في الشمال السوري

مؤسسة فكرية أمريكية: أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية غير قادرة على مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية

وفاة طبيبين جزائريين بكورونا وسط مخاوف من تزايد عدد الإصابات

عندما يلجأ ترامب إلى الأموال للتغطية علی الهزائم

حماس: لم نلمس جدية عملية من طرف الاحتلال في التعاطي مع ملف الأسرى

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

أزمة في البنتاغون بعد تفشي كورونا: القوات الأمريكية تجهل سبل مواجهة كورونا

الصين تؤكّد تسجيل حالتي إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في إقليمين

هل سيؤدي فيروس كورونا إلی نهاية وجود ترامب في البيت الأبيض؟

كيف وصل تحالف العدوان السعودي إلى طريق مسدود في المناطق الشرقية اليمنية؟ + خريطة ميدانية

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

"كورونا" يقتحم اليمن بعد تسجيل أول إصابة.. ما مصدرها؟

المقاومة تدقّ الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق

كندا تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

هل كان "البنتاغون" ووكالات المخابرات الأمريكية على علم بظهور فيروس "كورونا" في دول العالم؟

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات

العدوان السعودي الأمريكي يواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة نفطية وثلاث غذائية

الحوثي: التصعيد يؤكد أن تصريحات التحالف "مناورات سياسية"

كورونا تُجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

تقارير أمريكية عن إصابة عشرات الأمراء بفيروس كورونا وإعلام آل سعود يلتزم الصمت

وسط تكتم شديد في سجون البحرين .. قلق متزايد من إصابات محتملة بكورونا بين المعتقلين

آية الله السيد علي خامنئي: الوباء المتفشي يعدّ امتحاناً للحكومات والشعوب

إيران تستأنف صادراتها إلى الكويت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية

الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق

الربح الفائق لـ "تجار كورونا" في أمريكا عبر تحطيم رقم قياسي في شراء الأسلحة

انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان

إعصار "أنصار الله" يصل إلى أبواب مأرب عقب عدم الموافقة على مبادرة صنعاء + خريطة ميدانية وصور

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟

لليوم الثالث على التوالي.. لا إصابات محلية بكورونا في الصين

هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟

ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟

أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

في ذروة العقوبات والتنافس الدولي.. الإنجازات الإيرانية في مجال الطائرات من دون طيار تذهل العالم + صور

هل أصبح "الكرملين" بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟

النفط الأميركي يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ "حرب الخليج"

اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا"

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

كيف تقيم الجماعات الإرهابية في إدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل سيؤدي فيروس كورونا إلی نهاية وجود ترامب في البيت الأبيض؟

الثلاثاء 20 شعبان 1441
 
 
 
 
 
هل سيؤدي فيروس كورونا إلی نهاية وجود ترامب في البيت الأبيض؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لقد أثر فيروس کورونا على المجتمع العالمي بأسره وجميع العلاقات الاجتماعية والسياسية للمجتمع البشري هذه الأيام. حيث أثر هذا الضيف غير المدعو على مختلف مجالات الحياة البشرية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

في هذه الأثناء، فإن دولةً مثل الولايات المتحدة التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انتشار فيروس "کوفيد19"، ظهرت ضعيفةً للغاية في مواجهة هذه الأزمة. بحيث يعتقد العديد من المراقبين السياسيين الآن، أن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى نهاية وجود ترامب في البيت الأبيض. ولفهم هذا الأمر، من المهم النظر في آثار هذا المرض الفيروسي على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.

كورونا يقضي علی أهم ميزة لترامب ويذهب بها أدراج الرياح

في السنوات التي تلت وصول ترامب إلى السلطة في عام 2017، كان الإنجاز والأداة الأهم التي أشار إليها ترامب دائمًا على أنه نجاحه التاريخي في الولايات المتحدة، هو تطوير اقتصاد البلاد ونموه. بحيث وصف مرارًا وتكرارًا فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات، بأنها الأكثر نجاحًا في التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أدى ذلك بترامب نفسه إلى اعتبار إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها أمر مؤکد، ولكن على عكس التوقعات يبدو أن ضيفاً غير مدعو ظهر فجأةً ليقضي علی أهم ميزة له.

تشير بعض التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بنسبة تصل إلى 24 في المائة، بسبب تفشي کورونا. کما توقع معهد "أكسفورد" للاقتصاد أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، بين أبريل ويونيو.

على صعيد آخر، حذر خبراء الاقتصاد الأمريكيون من حدوث أزمة اقتصادية. وفي هذا الصدد، توقع "جي بي مورجان تشايس" وهو بنك أمريكي متعدد الجنسيات، بأن الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني سيكون 14٪. بدورها حذرت مؤسسة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية من انكماش مخيف يصل إلی 24٪.

على مستوى آخر، استهدف كورونا مجالاً آخر اعتبره ترامب عاملاً في نجاحه، ألا وهو خلق الوظائف وفرص العمل.

فوفقاً للإحصاءات الصادرة في الأسبوع الأول من انتشار كورونا، بلغ عدد المتقدمين بطلبات الحصول علی التأمين ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ حوالي 3.280 مليون شخص، بحسب وزارة العمل الأمريكية. کما توقف حوالي خُمس الموظفين عن ممارسة الأعمال التجارية. وهذا هو أكبر عدد للمتقدمين المسجلين للتأمين ضد البطالة في الولايات المتحدة.

أزمة النفط تضاف إلى أزمة کورونا المناهضة لترامب

بالإضافة إلى كورونا، خلقت أزمة النفط على مدى الأسبوعين الماضيين عقبةً أخرى أمام إعادة انتخاب دونالد ترامب.

إن حرب إنتاج النفط، التي تعود بالفائدة على المستهلكين وتضرّ مصدري النفط، لها تأثير مزدوج على الولايات المتحدة، لأن هذا البلد هو أكبر منتج ومستهلك في العالم في آن واحد. ويمكن أن تؤثر هذه التأثيرات المزدوجة على شعبية الرئيس الحالي دونالد ترامب، وتعمل كأحد المعايير الرئيسية في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وفقاً للخبراء، الضحية الأولى لحرب النفط السعودية الروسية هي صناعة الصخر الزيتي الأمريكي، لأنه من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط من قبل المنتجين، وحتى بسبب فيضان النفط السعودي الرخيص، من المتوقع أن تنخفض الواردات الأمريكية أيضاً. وإذا تحققت هذه التوقعات، فسيتعين على صناعة الصخر الزيدي كمحرك لخلق الوظائف في البلاد، أن تتخلى عن جزء كبير من قواها العاملة.

ونتيجةً لذلك، يمكن أن يكون لارتفاع البطالة موجة من السخط، خاصةً في الولايات النفطية، الأمر الذي سيکون له تأثير سلبي على شعبية ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

أما التأثير السلبي الثاني لحرب النفط على إعادة انتخاب ترامب، فهو تعريض استقلال البلاد في مجال الطاقة للخطر. فمع تجاوز صادرات الولايات المتحدة لواردات النفط الخام في الأشهر الأخيرة، أصبحت هذه الدولة مُصدِّرةً صافيةً بعد عقود، وحصلت على استقلالية الطاقة. والآن هذا الإنجاز الاقتصادي الکبير، الذي ربما کان ترامب يستخدمه كأداة للفوز بالسباق الرئاسي ضد جو بايدن، على وشك الزوال.

لأنه من ناحية، ازدادت موجة العاطلين عن العمل وإمكانية إفلاس عمالقة النفط الأمريكيين، ومن ناحية أخرى، فقدت قضية تطوير صناعة النفط الأمريكية والوصول إلى تصديرها مصداقيتها.

هل سيكون كورونا الصوت الثاني عشر للديمقراطيين لهزيمة ترامب؟

بالنظر إلى الضرر الهائل الذي ربما ألحقته أزمتا كورونا والنفط بالاقتصاد الأمريكي، فإن الديمقراطيين يأملون الآن أن يکون هذا الفيروس الصوت الثاني عشر لهزيمة الرئيس الحالي. ويبدو الأمر أكثر جديةً عندما نری أن شعبية دونالد ترامب قد انخفضت إلى أدنى مستوى ممكن.

وفي هذا الصدد، كتبت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بناءً على نتائج الاستطلاعات الجديدة: إن سقوط شعبية دونالد ترامب، قد قلَّص فرصه في الفوز بإعادة الانتخاب في عام 2020.

وأضافت الشبكة الأمريكية في تقرير لها يوم السبت: تظهر نتائج استطلاع مشترك أجرته "سي إن إن" وشرکة "إس.إس.آر.إس" للأبحاث، أن شعبية ترامب الآن تبلغ 40 بالمائة، وهو لا يحظى بشعبية لدى 54 بالمائة من الأمريكيين.

تظهر التقديرات الآن أنه إذا استمرت أزمة كورونا وزاد الانكماش الاقتصادي وارتفعت البطالة في البلاد بشكل حاد، فمن المرجح أن ترتفع فرص ترامب في الخسارة أمام منافسه الديمقراطي "جو بايدن" بشكل حاد.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

كورونا ترامب جو بايدن الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء